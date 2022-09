Ayuso refiere "cansancio físico y mental" para renunciar al Mundial

Madrid, 14 sep (FE).- Juan Ayuso decidió renunciar a su plaza en el equipo español para la prueba en ruta de los Mundiales de Wollongong (Australia) que se disputará el próximo día 25 debido al "cansancio físico y mental" acumulado en la Vuelta a España, en la que se acabó tercero de la general.

"Correr la Vuelta ha sido una experiencia increíble para mí. Pese a que el resultado ha sido muy positivo, he tomado la difícil decisión de no ir al Mundial porque considero que no podré representar a España de manera óptima. Han sido tres semanas increíbles, pero siento que necesito recuperarme tanto física como mentalmente", firma Ayuso en sus redes sociales.

Ayuso, de 19 años, estaba inscrito en la lista oficial del seleccionado nacional, Pascual Momparler, publicada el pasado lunes, pero el ciclista ha considerado que lo mejor es dejar su puesto a otro representante porque no se siente en condiciones de ser competitivo en la cita mundialista.

"Quiero agradecer al seleccionador Pascual Momparler y a la Federación su confianza y comprensión. Sin embargo pienso que no estoy en las mejores condiciones para ser competitivo en el Mundial. Por este motivo prefiero dejar mi puesto a otro ciclista para que pueda representar mejor a España", señala Ayuso.

El corredor del UAE Emirates espera volver en otras ocasiones a vestir el maillot de la selección.

"Llevar los colores de mi país siempre es un orgullo y seguiremos trabajando para tener otras oportunidades en el futuro", concluye la nota. EFE

soc/nam