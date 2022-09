Almodóvar abandona proyecto de filme en inglés con Cate Blanchett

El cineasta español Pedro Almodóvar abandonó lo que iba a ser su primer largometraje en inglés como director, la adaptación del libro "Manual para mujeres de la limpieza" con Cate Blanchett, una cinta que continuará adelante sin él, informó su hermano Agustín el miércoles.

"Pedro Almodóvar abandona el proyecto 'Manual para mujeres de la limpieza', que seguirá con Cate Blanchett", tuiteó Agustín Almodovar, que maneja junto a su hermano la productora El Deseo.

La noticia había sido adelantada por la página web de entretenimiento Deadline Hollywood, que explicó que Almodóvar llegó a la conclusión de que "no estaba preparado para hacerse cargo de un proyecto tan grande en inglés".

"Fue una decisión muy dolorosa", dijo Alomodóvar a Deadline, que indicó que la producción del filme busca un nuevo director.

"Soñaba desde hace tiempo con trabajar con Cate. (La productora) Dirty Films ha sido muy generosa conmigo todo este tiempo y me cegó el entusiasmo, pero lamentablemente ya no me siento capaz de realizar este filme", agregó.

El proyecto es la adaptación del libro de relatos de la estadounidense Lucia Berlin, del que Cate Blanchett, actriz australiana de 53 años dos veces ganadora de un Óscar, es productora a través de su compañía Dirty Films.

Almodóvar, realizador de 72 años cuyas películas "Todo sobre mi madre" (1999) y "Hable con ella" (2002) consiguieron sendos Óscar, ya había hecho un cortometraje en inglés, "The Human Voice", con Tilda Swinton como protagonista, pero el proyecto que abandonó iba a ser su primer largometraje en ese idioma.

El cineasta manchego acaba de terminar de rodar otro corto en inglés, "Strange Way of Life" con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal, su primer western.

hmw/du/avl