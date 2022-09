Alguacil: Ni en Manchester éramos tan buenos, ni ante el Getafe tan malos

San Sebastián, 14 sep. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ve a su equipo preparado para lograr la segunda victoria en la fase de grupos de Liga Europa este jueves ante el Omonia de Chipre y, sobre la dudas que dejó la derrota en liga del domingo, señaló que ni ante el Manchester eran "tan buenos", ni ante el Getafe "tan malos".

"El partido de mañana es importante ganarlo", destacó en San Sebastián en su conferencia de prensa previa el preparador txuri urdin, quien declaró que si su equipo está "cerca de hacer las cosas habituales", estará "también cerca de poder ganar el encuentro".

No quiere perder tiempo en lamentaciones tras las lesiones de los últimos días, la muy grave de Said Umar, la de Barrenetxea y la de Ander Martin, tras lo que aseguró que los problemas en las rodillas de algunos de sus futbolistas han sido "fortuitos" y dijo estar más preocupado por sacar rendimiento de todos los que están a su disposición.

"En el caso de lesiones hemos tenido las de Oyarzabal, Monreal, Carlos Fernández, Barrenetxea, Mikel Merino, Silva... jugadores importantísimos para esta Real pero no he llorado ni me he quejado, solo he pensado en trabajar", enfatizó Alguacil, que reconoció: "Es una pena porque queremos que no se lesionen".

No se fía del Omonia, un equipo al que calificó de "histórico" en la liga chipriota, que tiene además "un gran entrenador y algunos jugadores que han militado en ligas fuertes", por lo que advierte a su plantilla de que no peque de exceso de confianza en esta segunda jornada de Liga Europa.

El defensa Aritz Elustondo compareció junto a su entrenador en la rueda de prensa oficial previa de Liga Europa, en la que señaló que ante los chipriotas la Real "quiere dar continuidad a lo conseguido el pasado jueves ante el Manchester" y aseguró que el vestuario ha olvidado la derrota ante el Getafe.

"Ante el Getafe no hicimos todo mal, también hubo cosas que se hicieron bien, pero tenemos que profundizar este jueves en esas cosas, salir al campo sin desconexiones y pelear hasta el final", subrayó.