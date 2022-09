"Ted Lasso" gana por segundo año consecutivo el Emmy a la mejor comedia

Los Ángeles (EE.UU.), 12 sep. "Ted Lasso", la amable serie de Apple TV+, ganó por segundo año consecutivo el premio a la mejor comedia en la 74 edición de los Emmy, que se celebró este lunes en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.).

La serie se confirmó así como el principal reclamo de la plataforma con la que la popular compañía tecnológica está intentando hacerse un hueco en el negocio de la industria audiovisual frente a competidores como Netflix, Disney y HBO.

En concreto, la segunda temporada de "Ted Lasso" se impuso a otros fenómenos como "Abott Elementary" ("Colegio Abott"), "Barry", "Curb Your Enthusiasm" ("El show de Larry David"), "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel" ("La Maravillosa Señora Maisel"), "Only Murders in the Building" ("Solo Asesinatos en el Edificio") y "What We Do in the Shadows".

Sin embargo, parece que la alegría le durará poco a Apple, pues antes de la gala una de sus actrices de reparto, Hannah Waddingham, avanzó desde la alfombra roja que la serie concluirá con su tercera temporada.

Por su parte el protagonista de "Ted Lasso", Jason Sudeikis, también recogió el Emmy a mejor actor de comedia con un breve discurso en el que se limitó a decir que "la reacción del público ha sido increíble".

"Ted Lasso" narra la llegada a Reino Unido de un carismático entrenador de fútbol americano que acaba de fichar para dirigir a un equipo de la Premier League sin tener ni idea de fútbol británico.

"Nos veremos para la tercera temporada en algún momento", dijo el actor en su segunda victoria consecutiva por su papel protagonista, con el que también ganó el Globo de Oro en 2021.

Su compañero de pantalla, Brett Goldstein, se llevó el galardón a la mejor interpretación de reparto. EFE

