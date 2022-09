Simeone: "Por buscar el partido para ganarlo lo terminamos perdiendo"

Redacción deportes, 13 sep. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, que no se detiene en el posible penalti en el minuto 21 que no fue señalado porque "ya está el VAR, el árbitro" y los medios de comunicación, y consideró que, "por buscar el partido para ganarlo", su equipo terminó "perdiendo".

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes... Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga", expuso en declaraciones a 'Movistar' al término del choque en el Bay Arena.

"Está claro que en las últimas situaciones que siempre son a favor o en contra no estamos teniendo suerte que sea a favor nuestra. Ojalá en la compensación que tiene este mundo del fútbol en alguna toque a favor nuestro", dijo después en la rueda de prensa tras la derrota por 2-0 con dos goles en un margen de tres minutos, entre el 83 y el 86, cuando su equipo parecía tener más controlado el duelo.

"A veces pasa que cuando atacas hay veces que no sostienes. Y esta vez, posiblemente, por buscar el partido para ganarlo lo terminamos perdiendo como nos habría gustado ganarlo defendiendo", repasó.

"La derrota de hoy no es positiva porque nos habría dado la posibilidad de generar una buena situación en el grupo, pero nada, ahora a pensar en el Real Madrid, que es el partido del domingo, y cuando nos toquen estos dos partidos seguidos con el Brujas, que está demostrando firmemente que está fuerte y es muy competitivo, esperar hacer un muy buen partido. Será duro, difícil y apretada, como siempre en la Champions", expuso sobre el cuarteto, con el conjunto belga con seis puntos, tres más que el Atlético y el Bayer Leverkusen.

"Ha sido un partido que no supimos resolver antes de los 70, 80 minutos, donde pudimos haber tenido un poco más de tranquilidad y elegir mejor. Y en el final nos agarraron abiertos, vino el primer gol y después terminaron cerrando el partido con un muy buen contragolpe", explicó Simeone, que no cree "que sea responsabilidad de los chicos que entraron" la derrota, sino que le dieron "dinámica al equipo y sensación" de que estaban "cerca de poder llegar al gol".

"Pero primero una jugada individual, en la que nos superaron, y después en una pérdida de pelota en la salida nos dejó abiertos para el contragolpe", apuntó el técnico, que insistió en que su equipo tuvo "dos o tres jugadas" en el primer tiempo "para resolverlas mucho mejor, con más visión de juego en poder lastimar", y que reiteró: "Las posibilidades que se presentaron no las aprovechamos".

En el cambio al descanso de Rodrigo de Paul por Saúl Ñíguez, Simeone buscó "un poquito más de conexión de juego". "Nos parecía que si podíamos hacer un poco más de pases para poder atacar íbamos a atacar mejor. Veíamos que no teníamos buena circulación de la pelota en el medio y buscábamos con Rodrigo tener un poco más de juego", declaró.

También habló de la combinación en el campo cuando juegan juntos Griezmann y Joao Félix, este último cambiado en el tramo final: "Cada vez que Griezmann está dentro del campo, el equipo juega mejor y se encuentra muy bien ese juego asociativo con Joao. Correa venía de hacer un gol, Cunha también, quedaban 15 minutos si no me equivoco y entendía que ya la velocidad y el cansancio empezaba a sentirse en los delanteros y quería poner gente fresca para poder ganar el partido. Correa entró muy bien y nos da otras cosas también en ataque para que el equipo pueda generarlas. Es verdad que comparto que esos minutos que estuvieron juntos (Joao y Griezmann sobre el campo) se vio algo bueno".

Y analizó el partido de Felipe Monteiro, titular por primera vez en esta temporada. "Me pone muy contento. Empezó con dificultades la pretemporada, tuvo una lesión que lo alejó también camino de empezar la Liga, no estaba pudiéndonos ayudar como queremos y hoy hizo un partido brillante. Me pone muy contento por su trabajo", valoró. EFE

id/jl/fp