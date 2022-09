Martes, 13 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

ARMENIA AZERBAIYÁN

Pashinián dice que al menos 49 militares han muerto en ataque azerbaiyano

Tiflis. El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró este martes en el Parlamento de su país que al menos 49 militares han muerto en el lado armenio en el ataque azerbaiyano iniciado anoche en la frontera entre ambos países. "Por el momento, sabemos del Ministerio de Defensa sobre 49 militares muertos. La cifra no es definitiva", dijo Pashinián, citado por el portal News.am.

R.UNIDO MONARQUÍA

La procesión del cortejo fúnebre de Isabel II se ensaya en Londres

Londres. Miles de soldados uniformados se congregaron desde esta madrugada a las puertas del palacio de Buckingham, en Londres, donde realizaron un ensayo completo de la procesión del cortejo fúnebre hasta Westminster Hall para el funeral de Isabel II el próximo lunes 19. El féretro de la monarca, que falleció el pasado jueves en Balmoral (Escocia) a los 96 años y yace hoy en la capilla ardiente en la Catedral de St Giles, en Edimburgo, será trasladado esta tarde a la capital británica en un avión de las Fuerzas Aéreas británicas que aterrizará en la base militar de Northolt (oeste de Londres).

UCRANIA GUERRA

Ucrania libera 6.000 kilómetros de territorio en el este y el sur, según Zelenski

Leópolis (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que en septiembre las fuerzas armadas ucranianas han liberado ya "más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio" en el este y el sur del país. "El movimiento de nuestras tropas continúa", ha afirmado en su habitual discurso nocturno. La liberación por las fuerzas ucranianas de la mayor parte de la región de Járkov y el repliegue de las tropas rusas dificulta el objetivo declarado del presidente ruso, Vladímir Putin, de tomar toda la provincia de Donetsk y asegurar el control sobre la de Lugansk.

UCRANIA GUERRA

Blinken destaca "significativos progresos" de la ofensiva ucraniana contra Rusia

Ciudad de México. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, destacó los "significativos progresos" de las fuerzas ucranianas en la región de Járkov, en el noreste del país, donde el Ejército ruso se habría visto obligado a abandonar una treintena de localidades, a la vez que apuntó que la contraofensiva de Kiev se había visto beneficiada por el respaldo militar de Washington. "Hemos visto significativos progresos de los ucranianos, pero estamos todavía en los primeros días", remarcó Blinken en rueda de prensa en Ciudad de México, donde se encuentra de visita.

PAPA KAZAJISTÁN

El papa emprendió su viaje a Kazajistán con la guerra en Ucrania muy presente

A bordo del avión papal. El papa Francisco emprendió hoy su viaje a Kazajistán, donde permanecerá hasta el 15 de septiembre, para participar en el Congreso de Líderes de religiones mundiales y tradicionales, desde donde se enviará un mensaje de paz en un momento de tensión internacional por la guerra en Ucrania.El vuelo de la compañía Ita Airways en el que viaja Francisco, la delegación vaticana y 75 periodistas despegó de Roma a las 7.35 horas (5.35 GMT) y llegará a la capital Nursultán tras 6 horas y media de vuelo.

EEUU TRUMP

EEUU cita a declarar a 40 excargos de Trump por injerencia electoral en 2020

Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado a declarar a 40 exaltos cargos del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) por su supuesta vinculación con el intento de revocar el resultado electoral de los comicios presidenciales de 2020. Según publicó este lunes el diario The New York Times, que citó fuentes cercanas a la investigación, en los últimos días el Gobierno de EE.UU. -actualmente dirigido por el demócrata Joe Biden- también habría confiscado los teléfonos a dos de los principales asesores de Trump.

ARGENTINA ATENTADO

Investigadores detectaron otro intento de atentar contra Cristina Fernández

Buenos Aires. La investigación judicial en torno al ataque a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, detectó que los principales sospechosos habrían intentado atentar contra la también exmandataria (2007-2015) unos días antes, concretamente el 27 de agosto, informaron este lunes medios locales. La información se desprende de un conjunto de mensajes extraídos del teléfono de Brenda Uliarte, inculpada en esta causa y novia del principal sospechoso, Fernando Sabag Montiel, quien el pasado 1 de septiembre trató de disparar a la vicepresidenta cuando saludaba a sus simpatizantes frente a su vivienda.

HAITÍ CRISIS

El primer ministro de Haití confirma el asesinato de los dos periodistas

Puerto Príncipe. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, confirmó este lunes el asesinato de los periodistas Tayson Latigue y Frantsen Charles ayer domingo en Cité Soleil, una zona de Puerto Príncipe escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas armadas. "Condenamos enérgicamente este acto de barbarie, al tiempo que dirigimos nuestros pensamientos a la familia de las víctimas y a sus compañeros", escribió el jefe del Gobierno en su página de Facebook y en Twitter.

FMI ARGENTINA

FMI celebra el avance de Argentina y prevé cerrar pronto la revisión de deuda

Washington. Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrarán en los próximos días la segunda revisión del acuerdo de refinanciación de deuda, según anunciaron este lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien reconoció los "fuertes pasos" dados por el país para estabilizar los mercados. Tras el encuentro entre ambos, el FMI emitió un comunicado en el que Georgieva felicita al equipo de Massa por los pasos dados "para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad".

PREMIOS EMMY

"The White Lotus", "Succession" y "Ted Lasso" se reparten los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.). Eran las grandes favoritas y no hubo sorpresas: "Succession", en drama; "Ted Lasso", en comedia; y "The White Lotus", en miniserie, se alzaron como las grandes triunfadoras de los Emmy, que también repartieron premios al fenómeno "Squid Game" ("El Juego del Calamar"). A pesar de lo repartido que resultó el palmarés, entregado en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), hubo un título que sobresalió por encima del resto: la satírica e incómoda "The White Lotus", con cinco galardones.

