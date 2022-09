Letta: Europa y España sufrirán si la derecha gana en Italia

Marta Rullán

Roma, 13 sep. Europa y España tendrán "problemas" si, como predicen los sondeos, la coalición de derechas gana las elecciones del próximo día 25 en Italia, asegura a Efe Enrico Letta, el líder de la principal formación progresista italiana, el Partido Demócrata (PD), que considera los comicios "un punto sin retorno".

"Ya no habrá un motor italiano en Europa, sino un freno, preveo problemas", dice, mientras teme que el triunfo de la alianza que encabeza la ultraderechista Giorgia Meloni suponga "un impulso muy importante" para Vox en España.

Letta (Pisa, 1966) será el líder de la oposición si se cumplen los pronósticos que dan a la derecha un 45 % de los votos, aunque con la actual ley electoral la coalición formada por Hermanos de Italia (FdI) de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi podría copar el 70% del Parlamento.

UN TRAUMA PARA EUROPA

El ex primer ministro recibe a Efe en la sede del PD en Roma, donde critica con dureza la decisión de Berlusconi, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), de hacer caer el Gobierno de Mario Draghi: fue una "locura completa" y una "traición a la historia" de los conservadores europeos.

"Es evidente que los próximos años, si vence la derecha, serán muy complicados para Europa, sobre todo porque pierde a Draghi, un punto de referencia, y más ahora que debe tomar decisiones muy importantes sobre instituciones, sanidad, política internacional, fondos europeos, el nuevo pacto de estabilidad y crecimiento, las políticas monetarias y las reglas fiscales".

Letta mantiene contactos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes europeos: "Estamos hablando, es una preocupación generalizada y en los próximos días veremos qué hacer juntos, pero más allá de esto, sería un gran problema que por primera vez uno de los países fundadores de la UE tenga un liderazgo fuera de los partidos tradicionalmente europeístas".

"Sería un gran trauma", enfatiza.

VOX Y MELONI

En España, Letta teme además que si gana la derecha se produzca un avance "muy importante" de Vox y destaca la influencia de la formación española en sus socios italianos.

"Es muy evidente porque cada vez que Meloni ha ido a España ha hecho discursos en los que muestra claramente su verdadero rostro, discursos mucho más extremistas de los que hace en Italia, donde intenta mostrar un perfil falsamente moderado. Basta esto para entender qué es Vox: un partido que empuja hacia la extrema derecha incluso a Giorgia Meloni".

También expresa preocupación por "el impacto negativo en las relaciones bilaterales" y añade: "En Italia, la coalición de Meloni pertenece al ECR (el euroescéptico Conservadores y Reformistas Europeos, del que es presidenta) y al PPE y no me gustaría que ocurriese lo mismo en España mañana".

UN PUNTO SIN RETORNO

Para Italia, estas elecciones son "un punto sin retorno" y hay que "estar en primera linea en una batalla durísima por el país, por la democracia y por Europa", explica el artífice de la recuperación en el último año del PD, segundo en las encuestas y pisando los talones a FdI.

Tras el 25 de septiembre "se cerrará una larga fase de incertidumbre y transformismo", se establecerán "equilibrios que permanecerán durante los próximos 5 años e incluso más" y "no se reharán gobiernos" en el Parlamento: "Luego no se podrá cancelar el voto, como un me gusta en las redes sociales".

La derecha "se ha unido prescindiendo de su posición anterior para llegar al poder" y Letta no ha podido formar el frente amplio que pretendía: la alianza con el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Giuseppe Conte se rompió después de forzar éste la caída de Draghi.

Tampoco se han sumado los centristas Carlo Calenda y Matteo Renzi: "Los tres han tomado decisiones ligadas a su espacio político, pensando en sus resultados individuales, y sólo nosotros nos hemos enfrentado al problema de cómo parar a la derecha".

OBJETIVO, JÓVENES E INDECISOS

Letta desgrana los puntos principales de su programa: incentivar el trabajo, especialmente juvenil, y luchar contra la precariedad; mejorar la movilidad sostenible y combatir el cambio climático frente a "una derecha negacionista, en la senda de Trump y Bolsonaro" e impulsar las libertades, "superando el retraso que hay en asuntos como el matrimonio igualitario o la eutanasia".

"Me temo que en un país que no es avanzado en derechos como España, se verán frustradas las expectativas de los jóvenes y muchos podrían abandonarlo", explica, sin olvidar por supuesto la crisis energética, "nacida del chantaje de Putin" y para la cual "es necesaria una solución europea".

El otro objetivo es convencer a los indecisos, que rondan el 40 % según los últimos datos: "Creo que la gente se ha dado cuenta de que fue una locura hacer caer a Draghi".

BRINDIS EN EL KREMLIN

Letta dice que un triunfo de Salvini y Berlusconi hará feliz a Rusia: "Lo que sucede con la energía no es casualidad, han pasado más de 8 meses del inicio del intento de invasión y justo ahora los rusos han asumido un perfil muy agresivo respecto a Italia y Europa, es claramente una injerencia en las elecciones".

"Salvini dice lo mismo que el Kremlin y pide el final de las sanciones", cuando éstas son "el camino justo".

Y lo tiene claro: "Rusia brindó el día que cayó Draghi y se brindará en el Kremlin la noche del 25 de septiembre si sale una mayoría con Salvini y Berlusconi como vencedores". EFE

