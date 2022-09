Ewan McGregor alaba la inteligencia y humor de Maribel Verdú

Toronto (Canadá), 12 sep. El actor británico Ewan McGregor declaró a Efe que fue "fantástico" trabajar con la española Maribel Verdú en el film "Raymond & Ray", que este lunes se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), y se declaró fascinado por "su inteligencia".

McGregor desfiló este lunes por la alfombra roja de TIFF junto con Verdú y otros miembros del equipo, como su compañero de rodaje, el actor estadounidense Ethan Hawke, y el director del film, el colombiano Rodrigo García Barcha, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

El actor británico, conocido entre otros por su papel como Obi-Wan Kenobi en el universo cinematográfico de "Star Wars", dijo a Efe que fue "absolutamente fantástico" trabajar con Verdú.

"Es increíble tener la oportunidad de trabajar con gente de cualquier nacionalidad o países. Es una de las cosas preciosas de estar en las artes creativas, que no hay fronteras para nosotros. Y fue absolutamente fantástico", explicó.

"Me fascinó con su inteligencia, su comicidad y su particular sentido del humor. Ha sido fantástico trabajar con ella. Muy, muy bueno", continuó.

McGregor tampoco escatimó elogios para el director de "Raymond & Ray", un drama donde Rodrigo García Barcha vuelve a explorar las relaciones entre padres e hijos.

"Trabajé con Rodrigo antes. Hicimos un film llamado 'Last Days in the Desert'. Ya sabes, tiene un padre muy poderoso y famoso. Antes de que su padre falleciera se puso a escribir sobre las relaciones entre padres e hijos", dijo a Efe.

"Y acabó escribiendo sobre Dios y Jesús, la relación más extrema, bueno, depende de tu punto de vista, entre padre e hijo. E inventó una historia sobre Jesús tras su 14 días y noches en el desierto. Mi papel era el de Jesús y él la dirigió, con cinematografía de Emmanuel Lubezki", continuó.

"Y fue una experiencia increíble. Y así es como tuve la gran fortuna de estar en esta película", terminó explicando el actor.