Castro: "Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más"

Redacción deportes, 13 sep. El presidente del Sevilla, José Castro, defendió este jueves a su técnico, cuestionado por el mal arranque de su equipo, y afirmó en vísperas de "un partido importantísimo" en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en el estadio del Copenhague, que "Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más".

"Hemos tenido un calendario exigente, con un inicio malo y duro, y hay que sobreponerse. Estoy confiado en que vamos a estar donde nos corresponde. Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más. Cada uno dirá después lo que quiera. Julen es el entrenador del Sevilla. Tenemos que abstraernos de cualquier situación que no sea ir partido a partido y vamos a intentar darle la vuelta a la situación", recalcó a los periodistas Castro.

El dirigente reconoció, a la llegada de la expedición sevillista a la capital danesa, que el equipo no ha "empezado bien la fase de grupos" de la 'Champions', pero subrayó que, tras la primera victoria en Liga del pasado sábado ante el Espanyol, tiene que "ir hacia arriba".

Castro señaló que este miércoles tienen "la posibilidad de ir a por este partido, aunque ningún equipo español ha ganado aquí (sic), pero no tiene nada que ver", si bien el Real Madrid, en realidad, sí lo hizo por 0-2 en el Parken de Copenhague en la campaña 2013-14.

"Hay que ir a ganar y también a disfrutar de la 'Champions' porque no siempre hemos podido estar aquí. Cuesta mucho y tenemos que disfrutar de estos partidos porque de los últimos ocho años hemos estado en seis" en la Liga de Campeones, recordó el mandatario.

Sobre el momento de la plantilla sevillista, argumentó que "hay jugadores que han venido más tarde, no están en plena forma, pero llegará el buen momento y seguro" que van a "pelear por todo", y añadió que "optimista hay que ser siempre" a pesar del mal comienzo, pues tienen una gran plantilla y "a lo mejor hay que esperar a que los elementos se sincronicen".

Cuestionado por su encuentro con Lopetegui, aparentemente frío, tras el 2-3 ante el Espanyol, explicó que "son circunstancias del momento" y que "en el palco se está a 5.000 revoluciones", sobre todo por "cómo se puso el partido con el 0-3 y las distintas adversidades".

"Soy humano. Llegué alterado. Pero los saludos son normales; eso no tiene la mayor importancia", aseveró Castro, que también se refirió a los arbitrajes sufridos y dijo que “a veces el fútbol también es caprichoso".

"Nos pitan un 'penaltito' con Osasuna y después no hemos tenido claridad de ideas. No hemos empezado bien, eso es una realidad. El otro día me enfadé igual o aún más. Traía un cabreo enorme, porque el árbitro mete de nuevo al Espanyol en el partido. Yo ya no sé cómo decir que haya un criterio arbitral. 'Penaltito' de Pamplona y 'penaltito' de Espanyol, y ¿por qué el VAR no entra ahí?", se preguntó.

Preguntado por las últimas apariciones públicas del expresidente José María del Nido, quien reclamó su dimisión tras la goleada encajada ante el Manchester City (0-4), indicó que no va a "entrar en ese tipo de cuestiones", pues todas sus "energías están (puestas) en el Sevilla, en el momento deportivo y en sacar esto adelante". EFE

1010205

lhg/cc/ism