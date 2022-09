El centenario Teatro Cort neoyorquino es rebautizado como James Earl Jones

Nueva York, 12 sep. El centenario teatro Cort de Nueva York fue renombrado este lunes como el James Earl Jones Theatre para rendir tributo al icónico actor estadounidense de teatro, cine y televisión, ganador de un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

De acuerdo con la Organización Shubert, el mayor propietario de Broadway, el cambio de nombre ocurre tras una restauración y expansión del edificio, ubicado en el 138 oeste de la calle 48, a un costo de 47 millones de dólares, y se llevó a cabo hoy en una ceremonia formal de inauguración para festejar la finalización de la sala.

Los trabajos de renovación se realizaron durante el transcurso de la pandemia e incluye un anexo contemporáneo, que amplía la accesibilidad, aumenta el espacio público, agrega camerinos y espacio para ensayos, y realza la belleza del teatro de 110 años de antigüedad, señala un comunicado en la pagina del teatro.

Jones tiene una extensa carrera que lo ha llevado a participar en más de cien películas y es conocido como la voz del villano Darth Vader en la saga 'Star Wars', o su papel en "El príncipe de Zamunda". También se le reconoce por su trabajo de voz como Mufasa en "El Rey León".

En 2015 recibió el premio 'Voice Arts Icon' y el Óscar honorifico de la Academia en 2011.

Dos de más de una veintena de actuaciones de Jones en Broadway fueron en el Cort Theatre, y sus premios teatrales incluyen el de mejor actor por "The Great White Hope" y "Fences", así como un premio a la trayectoria en 2017.

El Cort, que tomó el nombre originalmente de su propietario John Cort, abrió sus puertas en la calle 48 en 1912 y en él han debutado importantes actrices como Jane Fonda y Grace Kelly. Es el único teatro diseñado por el arquitecto Thomas Lamb que está aún activo.

También se han puesto en escena destacadas producciones como "As You Like It" ("Como gustes"), protagonizada por Katherine Hepburn, o más recientemente, en 2010, "Fences", con Denzel Washington y Viola Davis, que se llevó tres premios Tony, y cuya adaptación al cine de 2016 recibió cuatro nominaciones de los Óscar. EFE

rh/fjo/lll