Nueva York (EE.UU.), 11 sep. El español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos y nuevo número uno del mundo, aseguró este domingo que admira mucho a los tres 'grandes', el español Rafa Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, y que pese a que no se quiere comparar con ellos, tiene el objetivo de repetir lo que lograron.

"Es increíble tener ese hueco en la historia (ser el número uno más joven de siempre), pero es más difícil aún hacer lo que ha hecho el 'big 3', mantenerse allí durante veinte años", dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior a su triunfo en la final del Abierto de Estados Unidos contra el noruego Casper Ruud.

"Es algo que busco, no quiero compararme con ellos, pero es algo que admiro y que todo el mundo quiere llegar a ser. Voy a intentar parecerme aunque sea una pequeña parte a ellos", agregó.

Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos, el primer 'grande' de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud.

Alcaraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos ante Ruud para alcanzar la gloria en Nueva York, en la que es el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990.

"Es una locura, nunca pensé que alcanzaría algo así con 19 años, vino todo muy rápido, es algo increíble, es algo con lo que soñé desde que empecé a jugar al tenis", afirmó.

"Obviamente estoy hambriento, quiero estar al máximo durante muchas semanas, muchos años, voy a trabajar duro, voy a luchar para tener más", añadió.

Pese a ser ya considerado como uno de los mejores del mundo, Alcaraz aseguró que eso no va a cambiar "para nada" su forma de ser.

"Obviamente ahora entran muchas cosas que no hubiera imaginado, pero por cómo soy, no me va a ser muy complicado mantenerme en el suelo, seguiré siendo el mismo chico de siempre", dijo.

Consideró además que lo que más le ha sorprendido de sí mismo en este torneo fue su capacidad de sobreponerme a los momentos complicados.

"Me ha sorprendido la manera en la que he solventado los momentos difíciles, la manera en la que me sobrepuse a los malos momentos. Soy un chico al que le costaba mantener regularidad" afirmó.

Y reconoció que se dio cuenta de que tenía el potencial para ganar un 'grande' en abril, cuando se coronó campeón de Miami.

"Cuando gané Miami pensé que podía ganar un 'grande'. Antes solo pensaba que me faltaba seguir creciendo. Pensaba que podría tener un buen resultado en un 'grande', pero después de Miami pensé que podía ganar un 'grande'".

Finalmente, Alcaraz expresó su orgullo por "ser murciano, ser de El Palmar y ser español".