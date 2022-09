El Pentágono patrulla el Golfo con nuevos drones marinos

La reciente incautación por parte de Irán de drones marinos de Estados Unidos en el Golfo arrojó luz sobre un programa pionero del Pentágono para desarrollar drones aéreos, terrestres y acuáticos con el fin de patrullar grandes regiones combinando vigilancia con inteligencia artificial.

Washington, 10 Set 2022 (AFP) - La reciente incautación por parte de Irán de drones marinos de Estados Unidos en el Golfo arrojó luz sobre un programa pionero del Pentágono para desarrollar drones aéreos, terrestres y acuáticos con el fin de patrullar grandes regiones combinando vigilancia con inteligencia artificial.Este programa, que data de hace solo un año, ya despliega varios tipos de vehículos marítimos no tripulados (USV) en aguas cerca de la Península Arábiga y en el Golfo, donde recogen datos e imágenes. El programa funcionaba sin problemas hasta que la Armada iraní intentó apoderarse de tres drones marinos Saildrone Explorer de siete metros de largo en dos incidentes: el 29 de agosto por la noche y el 1 de septiembre.En el primer caso, un barco del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán remolcó el dron y lo soltó después de que una lancha patrullera y un helicóptero estadounidenses llegaran a toda velocidad al lugar. En el segundo, un destructor iraní capturó dos Saildrones en el Mar Rojo y los subió a bordo. Hizo falta la presencia de dos buques de guerra y helicópteros estadounidenses para hacer desistir a los iraníes, que los abandonaron al día siguiente tras quitarles las cámaras, según el ejército de Estados Unidos. Según los iraníes, los USV navegaban por rutas marítimas internacionales y los recogieron para "evitar posibles accidentes", una versión desmentida en Washington. Las acciones iraníes fueron "injustificadas e inconsistentes con el comportamiento de una fuerza marítima profesional", dijo en un comunicado el vicealmirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos. - Un año en el mar - Los drones son operados por la Task Force 59 de la Quinta Flota de Estados Unidos con sede en Baréin, creada el año pasado para desarrollar sistemas no tripulados e inteligencia artificial en la zona.Los drones aéreos y submarinos son comunes, pero los vehículos flotantes no tripulados son más nuevos y, sin embargo, esenciales para el futuro, explicó a la AFP el portavoz de la Quinta Flota, Tim Hawkins. Desde que comenzó el programa el año pasado, la Marina estadounidense y sus aliados regionales han desplegado vehículos lentos como los Saildrones y lanchas rápidas como las Mantas T-12. El Saildrone Explorer tiene un ala rígida en forma de vela, de cinco metros de alto, y cuenta con paneles solares.Los Saildrones llevan múltiples sensores y cámaras, y están diseñados para pasar hasta un año en el mar transmitiendo datos por satélite.Pueden recopilar una amplia gama de datos oceánicos, meteorológicos y de navegación, así como inteligencia estratégica. Saildrone, con sede en San Francisco, opera alrededor de 100 de estos dispositivos en todo el mundo para clientes como el Pentágono o institutos de investigación. "Después de navegar alrededor de la Antártida en 2019 y atravesar el ojo de un huracán de categoría cuatro el año pasado, realmente no hay un entorno marino en el que no puedan operar", dijo Susan Ryan, portavoz de la compañía. - Vigilar a Irán -La Marina estadounidense no dice claramente para qué se utilizan estos drones de vigilancia en el Golfo, y se contenta con asegurar que permiten "mejorar la vigilancia de los mares (...) y fortalecer nuestra posición disuasoria en la región", dijo Hawkins.Pero probablemente el objetivo principal sean las actividades de Irán, que también patrulla allí y en el pasado abordó y capturó embarcaciones extranjeras, además de hostigar a barcos de la Marina de Estados Unidos en múltiples enfrentamientos tensos durante los últimos años. La Marina de Estados Unidos intenta evitar que Irán envíe armas a los rebeldes hutíes en Yemen. La clave, dijo Hawkins, es recopilar todo tipo de datos en tierra, mar y aire e interpretarlos rápidamente. La inteligencia artificial ayuda a identificar actividades inusuales, como embarcaciones que han pasado desapercibidas para el ojo humano. El portavoz de la Quinta Flota se pregunta, sin embargo, por qué Irán de repente está interesado en sus drones y trata de apoderarse de ellos. Nada de lo que hace Estados Unidos es secreto, asegura.El programa de drones marinos se anunció en septiembre del año pasado, y en febrero la Quinta Flota organizó maniobras en las que participaron diez países y 85 de estos artefactos flotantes.