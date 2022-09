Domingo, 11 de septiembre de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN

La ofensiva ucraniana en Járkov fuerza a Rusia a "reagruparse" en Donetsk

Moscú/Leópolis. El Ejército ucraniano continúa su contraofensiva en la región de Járkov, en el este del país, donde va ganando terreno, lo que ha obligado a las tropas rusas a "reagruparse" con una retirada hacia la región de Donetsk. "En los últimos días, más de mil kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido liberados de los ocupantes. En algunas direcciones, unidades de las Fuerzas de Defensa se incrustaron en las defensas enemigas hasta una profundidad de 50 kilómetros", informó este sábado el mando ucraniano en su parte de guerra.

UCRANIA GUERRA

Zelenski asegura que este mes se han liberado 2.000 kilómetros de territorio

Redacción InternacionaL. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado la noche del sábado que durante este mes de septiembre las fuerzas armadas ucranianas han liberado cerca de 2.000 kilómetros de territorio de su país que estaban en poder de los rusos."Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. Hasta la fecha, como parte de las acciones activas desde principios de septiembre, ya se han liberado cerca de 2.000 kilómetros de nuestro territorio", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso nocturno.

UCRANIA GUERRA

Zelenski augura una "rápida desocupación" de Ucrania en invierno

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha augurado una "rápida desocupación" de su país este invierno ya que los rusos "están huyendo en algunas direcciones". Durante su intervención en la 17ª reunión de la Estrategia Europea de Yalta, celebrada este viernes, Zelenski dijo que "el período invernal puede ser un punto de inflexión en la liberación de los territorios ucranianos ocupados por Rusia".

R.UNIDO MONARQUÍA

PREPARATIVOS

Los restos mortales de Isabel II serán llevados a Edimburgo y luego a Londres

Edimburgo (R.Unido). Los preparativos para llevar los restos mortales de la reina Isabel II desde el castillo escocés de Balmoral, donde murió, a la capital escocesa, Edimburgo, y después a Londres continuaron este sábado mientras palacios y castillos siguen recibiendo flores y tarjetas de la gente. A la espera del funeral de Estado, que tendrá lugar el lunes 19 de septiembre a las 10.00 GMT, los británicos tendrán la oportunidad de dar el último adiós a la que fue su soberana en los últimos 70 años en la catedral de St Giles, en el corazón de Edimburgo, o en el palacio de Westminster, la sede del Parlamento en Londres.

PROCLAMACIÓN

Carlos III inicia su reinado con la promesa de seguir el ejemplo de la reina Isabel

Londres. Carlos III inició este sábado su andadura como rey del Reino Unido y catorce países de la Commonwealth tras ser proclamado oficialmente en una solemne ceremonia en Londres sucesor de Isabel II, fallecida el jueves a los 96 años después de siete décadas de reinado. El histórico Consejo de Ascensión, que solo se reúne cuando hay un cambio en la Corona, declaró al príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge como el nuevo rey Carlos III, tras lo cual el soberano de 73 años dio un discurso y juró proteger la Iglesia de Escocia, pues ya es cabeza de la comunión anglicana.

IRÁN NUCLEAR

Francia, Alemania y Reino Unido advierten a Irán de que han llegado "al límite"

París. Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieron este sábado a Irán de que han llegado "al límite" de su "flexibilidad" mientras Teherán "sigue desarrollando su programa nuclear más allá de cualquier justificación civil". Una declaración conjunta de los portavoces de los ministros de Exteriores de los tres países europeos constató la "ausencia de cooperación" de Irán con el OIEA -la agencia atómica de la ONU- mientras continúa su "escalada nuclear".

BRASIL ELECCIONES

Lula afirma que el seguidor asesinado fue víctima del "genocida" Bolsonaro

Sao Paulo. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones del próximo 2 de octubre, afirmó este sábado que uno de sus seguidores, asesinado por una discusión política, fue víctima del "genocida" Jair Bolsonaro, actual mandatario y que busca su reelección. "Intenté localizar a la familia y no lo conseguí. Con nuestro senador Paulo Rocha queremos saber si tiene mujer o hijos, porque el PT (Partido de los Trabajadores) tiene la obligación de saber de todas las cosas para ayudar a esa familia que fue víctima del genocida llamado Bolsonaro", dijo Lula durante un acto de campaña.

ARGENTINA IRÁN

Irán reitera reclamo por iraníes de avión venezolano retenidos en Argentina

Buenos Aires. Argentina recibió una nota de Irán reclamando por la situación de los iraníes que formaban parte de la tripulación del avión venezolano-iraní, ambos retenidos en Buenos Aires mientras la Justicia los investiga por posibles lazos con el terrorismo internacional, que el país suramericano responderá en "tiempo y forma", confirmaron este sábado a Efe fuentes oficiales. La nota que envió Irán esta última semana salió a la luz luego de las gestiones que dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en julio y agosto pasados para que Argentina permita la salida de su territorio a los cinco iraníes que eran tripulantes de un avión venezolano retenido en Buenos Aires.

BRASIL NAUFRAGIO

Suben a veinte los muertos por el naufragio en el norte de Brasil

Sao Paulo. El número de muertos tras el naufragio de una embarcación en la zona de la desembocadura del río Amazonas, en el norte de Brasil, subió este sábado a veinte, según informaron fuentes oficiales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Pará, desde el jueves, cuando ocurrió el naufragio, fueron rescatados sin vida los cuerpos de doce mujeres, cinco hombres y tres niños y contabilizados 65 sobrevivientes entre pasajeros y tripulantes.

NEPAL LLUVIAS

Al menos cinco muertos y 10 desaparecidos por intensas lluvias en Nepal

Katmandú. Al menos cinco personas murieron y otras diez se encuentran desaparecidas a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocadas por las intensas lluvias que golpean el oeste de Nepal. Al menos 175 personas han fallecido en el último año en Nepal a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias asociadas al monzón, que suele afectar en el país desde el comienzo de junio hasta finales de septiembre, según los últimos datos del Ministerio del Interior nepalí.

EEUU ESPACIO

La NASA reemplaza sellos en cohete de Artemis I y hará una prueba de tanques

Miami. Los ingenieros de la NASA reemplazaron dos sellos en la etapa central del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, en inglés), que llevará al espacio la histórica misión Artemis I, y se preparan para una prueba de llenado del tanque de combustible antes de un nuevo intento de lanzamiento, previsto para el 23 de este mes. Así lo informó la agencia espacial estadounidense en el blog de la misión, luego de dos intentos de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, del gigantesco cohete SLS con la nave Orion acoplada.

PAPÚA TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Papúa Nueva Guinea

Yakarta. Un terremoto de 7,6 grados de magnitud sacudió este domingo Papúa Nueva Guinea, sin que se haya detectado riesgo de tusnami y sin que las autoridades de momento hayan informado sobre víctimas o daños materiales. El seísmo se registró a las 9.46 hora local (23.46 GMT) y su epicentro de localizó a 63 kilómetros de la localidad montañosa de de Kainantu y a unos 400 kilómetros al noreste de la capital Port Moresby, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

D23 EXPO

D23 Expo deja nuevas imágenes 3D de la esperada "Avatar: The Way of Water"

Anaheim (EE.UU.). La segunda jornada de la convención D23 Expo, organizada por el conglomerado Disney, sirvió para que los asistentes pudieran conocer otro avance de la esperada película "Avatar: The Way of Water", que se estrenará el próximo 16 de diciembre. En total, se repartieron 7.500 gafas 3D para que el público pudiera ver un adelanto de esta cinta que, posteriormente, no se subió a internet para salvaguardar el interés de los espectadores.

EFE

int/psh/fp/jpd