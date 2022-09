Universal inaugura su evento "Halloween Horror Nights" con nuevas atracciones

Los Ángeles (EE.UU.), 9 sep. Universal Studios celebra este viernes su primera jornada de la cita anual "Halloween Horror Nights", la serie de noches temáticas de terror en sus parques de atracciones de Los Ángeles y Orlando que sus seguidores podrán disfrutar hasta la llegada del Día de Todos los Santos.

Los amantes del género de terror podrán sumergirse así en algunas de las casas encantadas más célebres de la historia de la pequeña y la gran pantalla a través de diferentes atracciones tridimensionales abiertas en noches puntuales antes del 31 de octubre.

Un evento que fue presentado anoche en Universal Studios Hollywood con la presencia de reconocidos, actores, directores y escritores del género de terror.

Entre ellos, estuvieron la actriz Jamie Lee Curtis, el director Jordan Peele o el productor y artista de efectos especiales Greg Nicotero, quien afirmó que "'Halloween Horror Nights" es una experiencia sinigual" que hará sentir "verdadero miedo" a los asistentes.

"Toda mi vida se debe a ellos y estoy aquí para representar a toda la gente que ama estas películas", aseguró Lee Curtis tras conocer la capacidad inmersiva de la atracción de "Halloween", inspirada en la película homónima en la que ha participado durante más de cuatro décadas.

Bajo una ambientación "terrorífica" y catalogado por el propio estudio como uno de los eventos de miedo "más extremos", Universal Studios contará este año con atracciones dedicadas al thriller sobrenatural "The Black Phone" (Blumhouse), a la leyenda de "La Llorona" o a la mítica película "Halloween", entre otras.

Además, en esta ocasión el popular "Tram Horror" se expande para incluir un giro cinematográfico hacia las películas más taquilleras del propio Peele, una referencia para sus fans con filmes como "Get Out" (2017), "Us" (2019) o "Nope" (2022).

Universal Pictures une también por primera vez a algunos de los iconos de terror más importantes como El Hombre Lobo, Drácula o La Momia en una batalla librada en la atracción "Universal Monsters: Legends Collide".

"Halloween Horror Nights" se realizará a partir de este viernes en noches seleccionadas a lo largo de septiembre y octubre en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort con entradas disponibles en la página web del evento.