Sainz: "Ha sido una vuelta al límite al no tener rebufo"

Redacción Deportes, 10 sep. El español Carlos Sainz (Ferrari), tercero en la calificación para el Gran Premio de Italia, aunque saldrá en la parte de atrás de la parrilla por sanción, afirmó que su tiempo en la Q3, 1:20.429, lo logró sin rebufo y yendo al "límite".

"Ha sido buena tanda, aunque he tenido problemas para el rebufo y he tenido que ralentizar un poco para ver si Lando me adelantaba antes de la última curva, pero ha sido inteligente, no lo ha hecho y es una pena porque mi vuelta de 1:20.4 la tuve que hacer sin rebufo y ha sido una vuelta al límite", comentó en la rueda de prensa oficial.

El madrileño explicó que "todo" lo que perdió "en recta" lo tuvo que "recuperar en curva" y lamentó "no tener el rebufo para pelear la pole".

Sainz se mostró contento con el rendimiento de Ferrari después del bajón de las anteriores carreras.

"El trabajo de las últimas semanas está dando sus frutos después de dos carreras en que no fueron las cosas como planeábamos. Estamos terceros y con la pole en un lugar en que no esperábamos", se sinceró.

Antes, a pie de pista, indicó que "duele empezar tan atrás" la carrera de este domingo, "especialmente con lo competitivo que ha sido el coche".

"Intentaré dar un buen espectáculo, hacerlo lo mejor posible y remontar. Me encantaría estar arriba con Charles (Leclerc) para tratar de conseguir un doblete para los tifosi", dijo.