Sábado, 10 de septiembre de 2022 (11.00 GMT)

Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey en sucesión de Isabel II

Londres. Carlos III ha sido proclamado este sábado oficialmente nuevo rey del Reino Unido y catorce países de la Commonwealth en sucesión de Isabel II, que falleció el pasado jueves a los 96 años en el castillo escocés de Balmoral. El ceremonial Consejo de Ascensión declaró al príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge como el nuevo monarca Carlos III, tras lo que los asistentes al acto, sobre todo figuras políticas, dijeron: "Dios salve al rey".

Carlos III dice que seguirá "el ejemplo" de Isabel II al ser proclamado rey

Londres. Carlos III ha afirmado este sábado que seguirá "el ejemplo" sentado por su madre, Isabel II, en su reinado, en el que se compromete a respetar los principios constitucionales y servir a los ciudadanos con dedicación. El nuevo monarca hizo esta declaración tras ser proclamado hoy oficialmente sucesor de la soberana, fallecida el jueves a los 96 años, por el ceremonial Consejo de Ascensión en un acto en el palacio londinense de St James.

COLOMBIA VENEZUELA

Comienza la cuenta regresiva para reapertura de frontera colombo-venezolana

Bogotá/Caracas. Colombia y Venezuela reabrirán el próximo 26 de septiembre la frontera que une a ambos países, tras siete años cerrada al paso vehicular, según el anuncio hecho este viernes por los respectivos Gobiernos, que aseguraron, además, que se reanudará la conexión aérea, suspendida desde que comenzó la pandemia por la covid-19 en marzo de 2020. El anuncio, hecho simultáneamente por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el venezolano, Nicolás Maduro, supone un paso más hacia la normalización plena de las relaciones diplomáticas, rotas en 2019, cuando el entonces mandatario de Colombia, Iván Duque, reconoció al opositor Juan Guaidó como jefe de Estado interino del país vecino.

PAPA GUERRA

El papa Francisco alerta de que aún existe el riesgo de guerra nuclear

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco alertó hoy de que existe aún el riesgo de una guerra nuclear y pidió a los científicos del mundo que se unan en una voluntad común de desarme y en una fuerza para la paz, al recibir en una audiencia en el Vaticano a representantes de la Academia Pontifica de las Ciencias. "Los riesgos para las personas y el planeta son cada vez mayores. San Juan Pablo II dio gracias a Dios porque, por la intercesión de María, el mundo se había salvado de la guerra atómica. Desgraciadamente, debemos seguir rezando por este peligro, que debería haberse evitado hace tiempo", dijo Francisco.

UCRANIA GUERRA

Ministra de Exteriores alemana visita por sorpresa Kiev

Berlín. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, llegó este sábado a Kiev en una visita no anunciada con el propósito, según dijo, de "mostrar que estaremos apoyando a Ucrania mientras sea necesario con envío de armas y con ayuda humanitaria y financiera". "He venido a Ucrania para mostrar que pueden seguir confiando en nosotros", dijo a su llegada, de acuerdo con medios locales. Baerbock subrayó que desde hace seis meses los ucranianos luchan "por su vida, sus familias y sus amigos" con lo que defienden "no solo su derecho a la paz y a la libertad sino nuestro orden europeo".

UCRANIA GUERRA RUSIA

Putin vota en elecciones regionales de Rusia con campaña ucraniana de fondo

Moscúp. El presidente ruso, Vladímir Putin, depositó hoy su voto electrónico en las elecciones municipales y regionales que se celebran desde este viernes 9 de septiembre hasta el próximo domingo mientras Rusia continúa su campaña militar en la vecina Ucrania. "El 11 de septiembre es el día de voto unido en Rusia. Pero se puede votar también de modo anticipado y a distancia. Es un sistema de votación cómodo y fiable. Quien pueda y quiera utilizarlo, se lo recomiendo", afirmó en un vídeo publicado por el Kremlin, en el que votó en su ordenador desde su oficina.

PERÚ CRISIS

Renuncia el ministro de Relaciones Exteriores de Perú

Lima. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Miguel Rodríguez Mackay, presentó este viernes al presidente, Pedro Castillo, su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde el pasado 5 de agosto, luego de revelarse una serie de diferencias con el mandatario. "Me dirijo a usted en ocasión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores", expresó Rodríguez Mackay en la misiva remitida a Castillo.

BRASIL ELECCIONES

Lula corteja el voto evangélico en manos de Bolsonaro

Sao Gonçalo (Brasil). El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones brasileñas de octubre, se reunió este viernes en Río de Janeiro con pastores en un intento por cortejar el voto de los evangélicos, una de las principales bases electorales de su rival, el mandatario Jair Bolsonaro. A menos de un mes de los comicios, el líder del Partido de los Trabajadores se desplazó hasta Sao Gonçalo, una deprimida comunidad localizada en la zona metropolitana de Río con gran número de iglesias pentecostales y que, en las elecciones de 2018, apoyó en masa a Bolsonaro, con un 67,35 % de los votos.

CORONAVIRUS CHINA

China suma 290 nuevos casos de covid, 239 por contagio local

Pekín (China), 10 sep. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 290 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, 239 de ellos por contagio local en Sichuan (centro, 86), Mongolia Interior (norte, 33) o Cantón (sur, 26). Las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 1.090 casos asintomáticos, 994 por contagio local, aunque Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

ARGENTINA INFLACIÓN

Analistas en Argentina suben la expectativa de la inflación al 95 % en 2022

Buenos Aires. El informe mensual de los analistas de mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó este viernes una aceleración en la inflación minorista prevista en el país, al proyectar un 95 % anual para diciembre de 2022, 4,8 puntos porcentuales más que la medición del mes anterior. La proyección privada sobre la evolución de los precios minoristas para 2023 también se incrementó respecto del relevamiento del mes pasado, al pasar al 84,1 %, reflejando un alza de 7,6 puntos porcentuales.

GRACE KELLY

Alberto II Mónaco: "Dicen que el tiempo cura las heridas; la mía sigue ahí"

Mónaco, 10 sep. La princesa Grace de Mónaco murió el 14 de septiembre de 1982, un día después de que el Rover P6 que conducía se despeñara en una sinuosa carretera de la Costa Azul francesa. Cuarenta años más tarde de un hecho que conmocionó al mundo, su hijo, el príncipe Alberto II, se confiesa en una entrevista exclusiva con EFE. "Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero la pena sigue ahí, en el fondo del corazón", cuenta el soberano de la dinastía Grimaldi.

ONCOLOGÍA CONGRESO

Oncólogos alertan de que la polución genera cáncer de pulmón en no fumadores

París. La contaminación del aire y las partículas vinculadas al cambio climático favorecen la aparición de cáncer de pulmón en personas no fumadoras, según una investigación presentada este sábado en el congreso que la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) celebra en París. El estudio, elaborado por científicos del Francis Crick Institute and University College London, revela que las partículas que se encuentran en los tubos de escape de los vehículos y el humo de los combustibles fósiles promueven cambios cancerosos en las células de las vías respiratorias y generan más casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC por sus siglas en inglés) entre la población que nunca ha fumado. EFE

