Leclerc: "No esperábamos pelear por la pole"

Redacción Deportes, 10 sep. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) reconoció que "por ahora" ha tenido "un gran fin de semana" en Monza, donde este domingo partirá desde la 'pole position' del Gran Premio de Italia, posición que no esperaba, para intentar conseguir su segunda victoria en ese trazado después de haberse impuesto en la edición de 2019.

"Es increíble, no ha sido una calificación fácil, había potencial en el coche y lo sabía, pero no nos había salido todo bien. Sabía que en la última vuelta tenía que hacerlo todo bien y he podido hacerlo", indicó a pie de pista tras haber marcado el mejor tiempo.

Es su octava 'pole' esta temporada, la decimoséptima de su carrera, y se mostró "muy contento con la vuelta y el rendimiento".

"Por ahora ha sido un gran fin de semana, me siento muy bien con el coche y espero poder hacerlo como en 2019 mañana", apuntó.

A los tifosi les dijo que lo dará "todo para conseguir la victoria" en casa y también reconoció que tuvo que arriesgar "mucho más" en la última vuelta de la Q3 que en las anteriores para conseguir la primera posición en la parrilla.

En rueda de prensa, explicó que la calificación de este sábado tendrá que confirmarla en carrera.

"Todavía necesitamos finalizarlo mañana porque, si no, no sirve de nada hacerlo bien el sábado", sostuvo.

Reconoció que fue "una buena sorpresa" lograr la 'pole' "teniendo en cuenta de dónde" viene Ferrari en las últimas carreras, "especialmente en Spa".

"No esperábamos pelear por la 'pole' aquí. Es una buena sorpresa y además en casa, donde hay una motivación especial", afirmó.

Leclerc indicó que en los libres del viernes probaron "muchas cosas en los dos coches" y encontraron "direcciones distintas que eran interesantes".

"(La pole) Demuestra que hemos ido en la dirección adecuada. Siempre hay un poco más pero estoy extremadamente contento con esa vuelta que me la dio", confesó.

En la parrilla, tendrá al británico George Russell (Mercedes) al lado y se fijó como objetivo una "buena" arrancada.

"Suceda lo que suceda en la primera vuelta creo que tenemos ritmo para ganar la carrera. Esperemos no cometer ningún error", deseó. EFE

