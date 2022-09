El presidente serbio promete proteger a los serbios de Kosovo de un "pogrom"

Belgrado, 10 sep. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, volvió a advertir hoy de que Serbia "no va a permitir un pogrom o la expulsión del pueblo serbio" de Kosovo, a cuyas autoridades acusó de violar las normas jurídicas.

"El salvajismo y el comportamiento de bandidos de las autoridades Pristina no tienen fin. No existe cosa, norma jurídica, que no hayan violado", subrayó el presidente serbio hoy después de una reunión del "Consejo de Seguridad Nacional" dedicada a Kosovo.

Serbia "no va a permitir el pogrom o la expulsión del pueblo serbio", aseguró.

El presidente serbio sostuvo que la policía kosovar está estableciendo en el norte de Kosovo, según dijo, puntos de control "ilegales".

Aseguró que los representantes de la comunidad internacional no reaccionan a las violaciones que cometen las autoridades de Pristina "aunque admiten que tenemos razón".

También dijo haber sostenido anoche una conversación "nada fácil" con los enviados especiales del primer ministro alemán, Olaf Scholz, y del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre Kosovo.

Lo que piden los representantes occidentales de Serbia, explicó, es, que "aunque no se reconozca (la independencia) de Kosovo de forma directa", sí se reconozca algo que ellos consideran que es "la realidad".

Vucic también criticó que EEUU va a enviar ayuda militar a todos los vecinos de Serbia, pero no a Belgrado.

Kosovo declaró su independencia de forma unilateral de Serbia en 2008, pero Belgrado no reconoce esa soberanía, pese a haber sido reconocida por más de un centenar de países, incluidos la mayoría de la Unión Europea.EFE

