El cine animado y un homenaje a Chadwick Boseman brillan en la D23 Expo

Guillermo Azábal

Anaheim (EE.UU.), 9 sep. La convención "D23 Expo: The Ultimate Fan Event" volvió un año después de lo previsto a causa de la pandemia de covid-19 y lo hizo con una gran acogida por parte del público, que abarrotó el Centro de Convenciones de Anaheim, ciudad cercana a Los Ángeles, mostrando su entusiasmo.

"Vamos a disfrutar de nuestra mayor D23 Expo de todos los tiempos", aseguró con rotundidad el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Chapek, durante la inauguración de este macroevento en el que se darán cita hasta 65.000 seguidores de franquicias tan aclamadas como Pixar, Star Wars o Marvel.

La primera jornada de la D23 Expo comenzó con el evento homenaje 'Disney Legends Ceremony', que sirvió como pistoletazo de salida de esta convención que se prolonga hasta el domingo, para la que se colgó el cartel de 'no hay billetes' y en la que ya se pudieron ver enormes colas de fans para hacerse con 'merchandising' exclusivo.

Los premios 'Disney Legends' son unos galardones que The Walt Disney Company entrega cada año desde 1987, cuando se rindió tributo al intérprete estadounidense Fred MacMurray ("The Absent Minded Professor").

El actor Josh Gad y sus compañeras Kristen Bell e Idina Menzel, todos pertenecientes al reparto de "Frozen", figuraron entre los personajes reconocidos en esta edición junto a Ellen Pompeo y Patrick Dempsey, figuras de la famosa serie "Grey´s Anatomy"-, así como Tracee Ellis Ross y Anthony Anderson, por de "Black-ish".

Aunque el momento más emotivo de la entrega, y también de la sesión matinal, fue el homenaje al difunto Chadwick Boseman, fallecido hace dos años, y cuyo premio recogió su hermano Derrick.

"Me gustaría que estuviera aquí para recibirlo. Su pérdida ha supuesto un dolor inmenso para toda mi familia", afirmó al recoger el premio.

Llegado el mediodía, los asistentes, quienes abonaron una entrada cuyo precio oscila entre los 100 y los 500 dólares, ya habían hecho sus compras y se mostraron sedientos de novedades; querían ser los primeros en conocer las futuras producciones Disney y contarlo en sus redes sociales.

Dicho y hecho, en la sesión de tarde un aluvión de nuevos detalles, sobre todo relacionados con películas de animación de Disney, provocó el disfrute del público que seguía las sesiones en directo completamente emocionado.

"MUFASA: THE LION KING" Y ARIANA DEBOSE CENTRARON LAS MIRADAS

Walt Disney Studios desveló que la precuela de su popular cinta "The Lion King" (2019) se titulará "Mufasa: The Lion King" y mostró a los aficionados de la franquicia algunas imágenes en exclusiva de esta nueva película, que contará con el actor británico Aaron Pierre y con el estadounidense Kevin Harrison Jr. para poner voz a Mufasa.

Además, Jeremy Irons ("House of Gucci") y Chiwetel Ejiofor ("12 Years A Slave") doblarán al malvado Scar, en sus distintas etapas vitales.

En el avance del filme, también pudo verse a Rafiki (John Kani) narrando a nuevos cachorros la historia de Mufasa hasta conquistar la Roca del Rey y explicándoles que éste era un león que nació "sin una gota de nobleza en su sangre", pero que su legado les cambió la vida.

Las novedades en el apartado de animación de Disney se sucedían y, por un momento, todos los focos se centraron en la actriz hispana Ariana DeBose que, según se anunció hoy, protagonizará la película "Wish".

En esta producción, la figura del musical "West Side Story" toma el papel de Asha, una heroína de 17 años capaz de convertir los sueños en realidad gracias a su habilidad especial de poder atraer energía cósmica.

No obstante, este papel quedó relegado a un segundo plano por la larga lista de nuevos proyectos que tiene entre manos DeBose y sus fans quedaron atónitos cuando la vieron pisar el escenario de la D23 Expo y cantar en directo "More of Us", uno de los temas de la banda sonora original de "Wish".

Asimismo, este viernes también se descubrió que la película de animación "Strange World", dirigida por Don Hall (productor de "Tarzan") y escrita por Qui Nguyen ("Raya and the Last Dragon"), se estrenará el próximo Día de Acción de Gracias.

Por otra parte, el primer día de la D23 Expo también deja la noticia de que la joven actriz Halle Bailey, uno de los fenómenos musicales de los últimos años, interpretará a la sirena Ariel en la adaptación no animada del clásico "The Little Mermaid".

JAMIE LEE CURTIS SE UNE AL 'REMAKE' DE "HAUNTED MANSION"

Para finalizar, los seguidores de los filmes de miedo con tono divertido están de enhorabuena porque Jamie Lee Curtis, una de las actrices siempre vinculadas al género de terror, se une al reparto del 'remake' de "Haunted Mansion" con estrellas como Owen Wilson, Winona Ryder, Jared Leto o Danny DeVito, entre muchos otros.

En este sentido, también se lanzó el tráiler final de "Hocus Pocus 2", la secuela de la película estrenada en 1993 que narró las aventuras de las hermanas Sanderson en Salem, y cuya historia regresa a los cines el 30 de septiembre bajo la dirección de Anne Fletcher ("The Proposal"). EFE

