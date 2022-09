EEUU acusa a Rusia de no respetar los derechos del opositor Navalni

Washington acusó el viernes a Moscú de no respetar los derechos del encarcelado opositor Alexéi Navalni, principal detractor de Vladimir Putin, y en particular de no dejarlo "comunicar libremente con su abogado".

"Estados Unidos está profundamente preocupado por el hecho de que el gobierno ruso interfiera de manera arbitraria y creciente con los derechos de Alexéi Navalni", declaró el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en un comunicado.

"Las autoridades carcelarias obstaculizaron la preparación de su defensa y su capacidad para comunicarse libremente con su abogado", por ejemplo vigilando sus reuniones o causando retrasos en los intercambios de documentos entre ambos, agregó.

Es "una nueva prueba del acoso con motivo político" que sufre el opositor, al igual que su "puesta en aislamiento repetida por pretendidas infracciones menores".

Dicha situación evidencia "el miedo" que existe "hacia los que dicen la verdad" en Rusia, sentenció Price, pidiendo nuevamente la liberación inmediata del opositor.

Navalni afirmó el jueves que le prohibieron tener conversaciones confidenciales con sus abogados.

Según él, cada documento intercambiado con su defensa será de ahora en adelante sometido a una "verificación durante tres días" por parte de la administración carcelaria.

"En verdad no queda más nada, formalmente, de mis derechos a la defensa, que eran de por sí bastante ilusorios", lamentó Navalni de 46 años.

En marzo fue condenado nueve años de prisión en régimen "estricto" por acusaciones de desvío de fondos.

