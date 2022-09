Dibujos desde cárcel para sobrevivir a la represión de Pinochet

Meritxell Freixas

Santiago de Chile, 10 sep. Sentados al final de un autobús policial, con las manos cruzadas en la nuca y uniformados del cuerpo de Carabineros con metralleta que les apuntan tanto a ellos como a otros detenidos que yacen con miedo en el suelo.

La escena corresponden el 13 de septiembre de 1973 a las 15.55, durante el traslado al Cuartel de Prisioneros de la Universidad Técnica del Estado (UTE) de Valdivia, apenas dos días después del cruento golpe militar contra el Gobierno democrático de Salvador Allende del que este domingo se cumplen 49 años.

Fue dibujada con un bolígrafo negro por Jaime Imilán Álvarez, académico y secretario general de esta universidad, y forma parte de la exposición virtual "Dibujos en Prisión: memorias de encierro, compañerismo y resistencia", que se presentó esta semana de nuevo en Santiago y reúne los trabajos de 22 personas privadas de libertad en diversos centros de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Entramos [al bus] y [el carabinero] nos dice: ‘¡Al suelo!’ Y nos convierten en alfombra", rememora Imilan, detenido junto a trabajadores y estudiantes de la UTE durante un allanamiento realizado por Carabineros

"A medida que íbamos cayendo, íbamos acomodándonos donde podíamos y, finalmente, el último carabinero (...) le dice al teniente que se había puesto al lado del chofer: ‘A estos los vamos a fusilar ahí mismo donde fusilamos a los otros grupos’”, recuerda en uno de los videos que acompañan y completan la muestra.

Su experiencia, como la de muchos otros prisioneros políticos de la dictadura, dio pie a una serie de dibujos y croquis que donó al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

UN ACTO DE RESISTENCIA

En total, 46 dibujos realizados durante el cautiverio del régimen pinochetista forman parte de la exhibición.

“Dibujar o pintar en prisión fue un acto de resistencia frente a la incertidumbre y el horror, una reafirmación de la dignidad y la condición humana”, explica el recorrido virtual.

Aunque algunos de los autores habían estudiado Artes, Arquitectura o Diseño, la mayoría no habían considerado el dibujo como medio de expresión antes de llegar a la cárcel. Sin embargo, la necesidad de ocupar el tiempo y sobrevivir a la privación de libertad despertó en ellos esta nueva afición.

“En el Estadio Regional recibimos los primeros paquetes donde me llegó papel de ‘regalo’ (...) El lápiz era un restito de no más de 3 centímetros, no sé cómo llegó a mis manos”, relata Lily Rivas Labbé, profesora de Historia y Geografía en Concepción, militante del MIR y detenida el 11 de septiembre de 1973.

Rivas perfiló con su lápiz unos hombres descansando en la cancha de fútbol del Estadio Regional de Concepción, donde permaneció recluida, que ella podía observar desde las graderías.

“Estos dibujos hablan de la resiliencia, de la capacidad de los seres humanos de sacar lo mejor de sí mismos en situaciones dolorosas, duras y extremas, para poder seguir confiando en la posibilidad de un futuro”, comenta a Efe la jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria, María Luisa Ortiz.

RETRATAR EL ENCIERRO

Las condiciones de vida, el aislamiento, los trabajos forzados, la tortura y la violencia de los centros de detención fueron temas recurrentes de las obras de los detenidos, pero también el paisaje, las actividades cotidianas o las celebraciones en prisión.

Miguel Lawner, arquitecto, militante del Partido Comunista y miembro del Gobierno de Salvador Allende, dibujó “Almuerzo de pesadilla”, un boceto a lápiz de una comida en el Campamento de Prisioneros Isla Dawson, ubicado al extremo sur del país, en el archipiélago de Tierra del Fuego, que funcionó desde septiembre de 1973 hasta octubre de 1974.

En acuarela, René Castro Ruiz, pintó una vista del Campamento de Prisioneros de Chacabuco, en la región nortina de Antofagasta, donde se puede apreciar los muros destruidos del recinto.

Hasta la fecha, en Chile, se han identificado oficialmente 1.132 recintos de detención, tortura y exterminio, cifra que da una idea de la amplitud de la represión del régimen de Pinochet, denunciado por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) en sus dos períodos de funcionamiento (2003-2005 y 2010-2011), reconoció más de 40.000 personas encarceladas y torturadas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Sin embargo, las cifras podrían ser mayores porque no se acreditaron todos los casos.

La colección de dibujos se puede visitar online a través de la plataforma multimedia "Conectados con la Memoria", lanzada por el Museo durante el confinamiento.

También se puede visitar de forma presencial hasta el 7 de octubre en la Galería Nemesio Antúnez de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. EFE

