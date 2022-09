"Blanquita", del chileno Guzzoni, Mejor Guión en Horizontes de Venecia

(Actualiza con declaraciones del director Fernando Guzzoni y del brasileño Pedro Harres)

Venecia (Italia), 10 sep. El cineasta chileno Fernando Guzzoni ganó hoy el premio a Mejor Guión en la sección "Horizontes" del 79º Festival de Venecia por su película "Blanquita", inspirada en el caso real de una red de políticos pederastas en su país.

En esta sección, la segunda en importancia de la Mostra y dedicada a las nuevas vanguardias, también competían la argentina Laura Citarella con "Trenque Lauquen"; el español Juan Diego Botto con "En los márgenes" y el mexicano Carlos Eichelmann Kaiser con "Zapatos rojos", si bien no obtuvieron premio.

Guzzoni (Santiago del Chile, 1983) aseguró en una rueda de prensa tras la entrega de premios que su película habla de la "violencia estructural del sistema y de cómo nuestras sociedades construyen sujetos de primera y segunda clase".

"Blanquita" (Laura López) es una adolescente que vive en una casa de acogida y que termina siendo la testigo clave de un escándalo de abusos de menores entre hombres poderosos, aunque la verdad se va enmarañando a medida que avanza la investigación.

"Esta película está inspirada en un hecho real, un escándalo sexual y político muy controvertido. Hice una larga investigación de un año y medio con documentos oficiales, entrevistando testigos y fiscales, y encontré muchos ángulos y ópticas del caso", rememoró.

Todo para reconstruir la lucha de la protagonista "por la dignidad y la justicia".

Por otro lado, la presidenta del jurado, la española Isabel Coixet, anunció que la mejor película fue "World War III", dirigida por el iraní Houman Seyedi, y la cinta también obtuvo el premio al mejor actor, para Mohsen Tanabandeh.

La mejor actriz fue la italiana Vera Gemma por "Vera", una película por la que sus directores, Tizza Covi y Rainer Frimmel ganaron la Mejor Dirección.

El Premio Especial del Jurado fue para "“Bread and Salt”, del polaco Damian Kocur y el mejor corto recayó en la mongola Lkhagvadulam Purev-Ochir por "Snow in September".

En la categoría "Horizontes Extra", en la que competía Eichelmann Kaiser con su ópera prima "Zapatos Rojos", el Premio del Público fue finalmente a "Nezouh", sobre la guerra en Siria de la realizadora Soudade Kaadan.

En la sección de Realidad Virtual ganó el Gran Premio del Jurado la película "From the Main Square" del brasileño Pedro Harres, que consideró que en el futuro esta tecnología no suplantará al cine sino que "será otra rama" de ese arte que "está creciendo".

Harres, que cotidianamente reside en Alemania, afirmó en rueda de prensa que en el país europeo goza de una mayor "paz" que en su Brasil natal pero auguró que tras las próximas elecciones generales del 2 de octubre "las cosas cambiarán" si el presidente Jair Bolsonaro "respeta los resultados". EFE

