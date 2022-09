Viernes, 9 de septiembre de 2022 (10.00 GMT)

ISABEL II

=========

DUELO - Londres - El Reino Unido amaneció hoy entristecido por el fallecimiento de la reina Isabel II, tras 70 años en el trono, y se prepara para darle el último adiós con una serie de ceremonias y actos que se prolongarán durante unos diez dias.

(foto)(video)(infografía)(audio)

SUCESIÓN – Londres – El nuevo rey Carlos III se prepara hoy en Londres para ser proclamado oficialmente este sábado en el Palacio de Saint James, en el comienzo de un proceso de sucesión tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, que debe concluir con su coronación.

(foto)(video)

(Se enviarán también crónicas desde Balmoral y Edimburgo, además de un perfil de la reina consorte Camila y una nota sobre la Commonwealth tras el fallecimiento de la reina).

-----------

UCRANIA GUERRA

===================

SITUACIÓN - Moscú/Leópolis (Ucrania) - La guerra en Ucrania se ha vuelto a acelerar sobre el terreno en el sur y el este del país, después de que el frente en el Donbás se estabilizara durante el verano sin que las tropas rusas consiguieran avanzar.

(foto)(vídeo)

OTAN - Bruselas - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recibe al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tras visitar por sorpresa Kiev y anunciar una nueva ayuda de cerca de 3.000 millones de dólares para reforzar a Ucrania frente a la invasión rusa.

(foto)(vídeo)(audio)

RUSIA - Moscú - Rusia celebra unas elecciones regionales y municipales marcadas por la campaña militar en Ucrania y el aislamiento del país, sin apenas candidatos opositores, ya que los más díscolos han sido apartados, y con la atención de los votantes centrada en lo que ocurre en el país vecino, Ucrania.

(foto)(vídeo)(audio)

(Se enviará también una crónica sobre los refugios antibombas de Leópolis)

(foto)(video)

------------

BRASIL ELECCIONES - Río de Janeiro - El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones presidenciales de octubre, se reúne con pastores religiosos en Río de Janeiro, en un intento por atraer el voto evangélico.

(foto) (vídeo)

MÉXICO D.HUMANOS - Ciudad de México - La relatora especial de la ONU sobre los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary, ofrece un informe público sobre la violencia en México, que ha desplazado a cientos de miles de personas y creado una crisis de derechos humanos. Por Cristina Sánchez Reyes

(foto)(video)

COREA DEL NORTE NUCLEAR - Seúl - Corea del Norte anunció hoy un endurecimiento de su política nuclear con la promulgación de una ley que le permite realizar ataques nucleares preventivos, y aseguró que nunca renunciará a sus armas atómicas pese a la presión de las sanciones.

(foto)(vídeo)(audio)

EEUU MICROCHIPS - Washington- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugura los trabajos de construcción de la nueva planta de Intel para la fabricación de chips en Ohio, una de las mayores inversiones del país, crucial para eludir la dependencia de China.

FESTIVAL VENECIA - Venecia (Italia) - "No Bears", el último trabajo del realizador Jafar Panahi, encarcelado por su oposición al régimen iraní, cierra este viernes la competición del 79 Festival de Venecia, en una jornada en la que también se proyectan "Les miens", de Roschdy Zem, y "Chiara", de Susanna Nicchiarelli.

(foto)(vídeo)

(Se enviará también información sobre "Nuclear" el film que Oliver Stone presenta fuera de competición)

(foto)(vídeo)

-------------

FESTIVAL TORONTO - Toronto (Canadá) - "The Woman King", la épica historia de un regimiento de mujeres en el África de inicios del siglo XIX, protagonizada por Viola Davis, presenta su candidatura a los Óscar con su estreno este viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

EEUU MODA - Nueva York - La Semana de la Moda de Nueva York comienza hoy con un desfile de la marca Proenza Schouler, que celebra veinte años de carrera, mientras que la casa italiana Fendi celebra en la Gran Manzana el aniversario de uno de sus bolsos más icónicos.

(foto)

SUECIA ELECCIONES CAMPAÑA - Copenhague - La lucha contra el crimen y la inmigración, junto con la crisis energética, han sido los temas dominantes en la campaña para las legislativas de este domingo en Suecia, que se celebran tres meses después de pedir el país nórdico su ingreso en la OTAN y de abandonar la no alineación vigente durante dos siglos. Por Anxo Lamela (serie previa)

(Se enviará también documentación sobre los datos básicos del país)

(vídeo)

CRÓNICAS:

========

TAILANDIA SERPIENTES - Bangkok - Cada quince minutos, los "cazadores de serpientes" reciben una llamada de emergencia debido a inesperados encuentros entre humanos y estas criaturas en Bangkok. Los desagradables avistamientos se intensifican en la temporada de lluvias en Tailandia, donde cada año cerca de 60.000 de estos animales son capturados.

(foto) (vídeo)

AMAZONÍA CONSERVACIÓN - Puerto Maldonado (Perú) - Cuando se piensa en la Amazonía se piensa en verde, no en negro. Pero el humo y las cenizas de miles de plantas calcinadas flotan en el ambiente como un presagio del infierno que vive el bosque tropical más grande del mundo en Perú por la quema de terrenos selváticos que luego son dedicados al cultivo, la ganadería o la minería ilegal. Por Paula Bayarte.

(foto)(vídeo)

EEUU 11S - Nueva York - Veintiún años después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el musical "Come From Away" (Venidos de lejos) ambientado en los ataques que cambiaron para siempre el mundo y Nueva York, sigue poniendo en pie al público de Broadway con una historia de solidaridad, superación y grandes dosis de humor. Por Jorge Fuentelsaz.

(foto)

EEUU CUBA - Miami (EE.UU.) - Más de 177.000 cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos y más de 5.000 por mar desde octubre de 2021 en una nueva oleada migratoria desde la isla hacia el Norte, que ya supera la del "éxodo del Mariel" (1980) y está agrandando "el hueco generacional" en la isla, según dicen los expertos. Por Ignacio I. Pérez

(foto)

rml

mesacentral@efe.com