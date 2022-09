Swiatek: "Jabeur tiene un estilo distinto respecto a la mayoría de jugadoras"

Nueva York (EE.UU.), 9 sep. La polaca Iga Swiatek, número uno del ránking mundial, aseguró que la tunecina Ons Jabeur, su rival en la final del Abierto de Estados Unidos, tiene "un estilo distinto respecto a la mayoría de las jugadoras" y consideró que tendrá que superar "muchos desafíos" para coronarse campeona.

"(Medirse con Jabeur) conlleva muchos desafíos porque es una jugadora muy sólida y es la segunda en la 'carrera' hacia las Finales WTA. Jugó la final en Wimbledon e, incluso si no ha ganado puntos para el ránking, eso demuestra su crecimiento", dijo Swiatek en la rueda de prensa posterior a la semifinal ganada por 3-6, 6-1 y 6-4 a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"Tiene un estilo distinto a la mayoría de las jugadoras, tiene mucha habilidad técnica. Es una rival muy complicada. Nuestros partidos suelen ser muy físicos y apretados. Es una rival dura y se merece completamente estar en la final, creo que será una gran batalla", añadió.

Swiatek se clasificó para la final tras salir ganadora de un partido muy complicado contra Sabalenka, en el que logró remontar dos roturas de desventaja en el set decisivo.

"Antes sentía que non podía controlar mis emociones y que me daba pánico cuando estaba perdiendo. Sin duda, he crecido y he aprendido mucho. Ahora se me hace fácil pensar en qué cosas puedo cambiar, y creo que tengo más capacidades para cambiar de juego y no seguir siempre con el mismo plan", consideró, al explicar cómo logró remontar.

"Sabía que no tenía nada que perder. Aryna sacaba muy bien, mejor que en otros partidos", explicó.

Se mostró orgullosa por haber sido capaz de salir de momentos complicados en este torneo, pese a que no siempre se sintiera al máximo de la forma.

"El trabajo paga. Sentía que incluso si perdí en las primeras rondas en Toronto y en Cincinnati, iba a tener igualmente mis opciones. Estoy feliz por mi torneo, me alegra que a veces, incluso cuando no estaba al cien por cien, fui capaz de crecer y jugar partidos sólidos", dijo.

Swiatek, de 21 años, se medirá este sábado con Jabeur en busca del tercer título del Grand Slam de su carrera. EFE

am/ea

(foto)