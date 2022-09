Mads Pedersen hace triplete, Evenepoel sigue líder en la Vuelta

El danés Mads Pedersen se anotó este viernes su tercer triunfo en la Vuelta a España, tras imponerse en la 19ª etapa, en la que se mantuvo como líder el belga Remco Evenepoel, en la víspera de la decisiva etapa del sábado.

Pedersen (Trek-Segafredo), ganador el martes en Tomares y hace una semana en Montilla, se impuso en la meta de Talavera de la Reina en un rápido esprint al británico Fred Wright (Bahrain) y al belga Gianni Vermeersch (Alpecin).

El danés impuso su golpe de pedal al término de una etapa, que comenzó con un homenaje a la reina Isabel II, fallecida el jueves, en cuya memoria, los ciclistas del equipo británico Ineos llevaban un brazalete negro.

El pelotón, presidido por una bandera del Reino Unido con un lazo negro, guardó un minuto de silencio antes de partir de Talavera de la Reina, a la que volverían tras recorrer 138,3 kilómetros.

La etapa se vio marcada por la escapa del ecuatoriano Jonathan Caicedo (Education First), el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) y Ander Okamika (Burgos-BH).

Los tres fueron anulados a 50 kilómetros de la meta, cuando el pelotón empezó a rodar agrupado para acabar decidiendo la etapa al esprint.

"Era muy difícil controlar el pelotón, el equipo ha hecho un trabajo impresionante, especialmente cuando se fueron los tres de delante con McNulty, había que ir a buscarlos lo antes posible", dijo Pedersen tras su victoria.

"Tengo que dar gracias a los chicos porque sin ellos no tenía ninguna posibilidad hoy", añadió el triple vencedor de etapa en la ronda española.

- Roglic acusa a Wright -

El día no ha provocado ningún cambio en la general que sigue encabezada por Evenepoel, con 2 minutos y 7 segundos de ventaja sobre el español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado, y 5 minutos 14 segundos sobre el tercero, el también español, Juan Ayuso (UAE).

El sábado tendrá lugar la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta, un recorrido de 181 km en la sierra madrileña entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada.

Los ciclistas harán un primer paso por este puerto, antes de enfrentarse a otras dos dificultades montañosas de segunda categoría y otra de primera en La Morcuera, para acabar de nuevo en el alto de Navacerrada.

Hasta seis puertos de primera categoría que podrían ofrecer el marco para una sorpresa antes de la llegada el domingo a Madrid.

En la capita de España no podrá estar el esloveno Primoz Roglic, que abandonó el martes cuando iba segundo de la general tras una dura caída en la 16ª etapa, de la que acusó este viernes a Fred Wright.

"Las circunstancias de esta caída son inaceptables. No fue provocada por el mal estado de la ruta o un error de seguridad sino por el comportamiento de un corredor", afirmó Roglic en la página web de su equipo Jumbo-Visma.

"No tengo ojos en la espalda, si no habría dejado sitio. Wright vino por detrás y me arrancó el manillar de las manos sin que pudiera reaccionar", concluyó el esloveno.

