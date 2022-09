Jabeur: "Arantxa Sánchez me dio unos consejos que me ayudaron mucho"

Nueva York (EE.UU.), 8 ago. La tunecina Ons Jabeur aseguró este jueves que la extenista española Arantxa Sánchez, con la que tiene un vínculo de amistad, le dio "unos consejos" que le ayudaron a mucho a llevar su juego a otro nivel, después de clasificarse para la final del Abierto de Estados Unidos.

Jabeur invitó a Arantxa Sánchez a ver su partido de semifinales contra la francesa Caroline García junto a su cuerpo técnico en la pista Arthur Ashe, y, al acabar el encuentro, aseguró en rueda de prensa que es "una gran fan de ella" y que le encanta poner en práctica sus consejos.

"Soy una gran fan de Arantxa. Nos conocimos en Charleston y tenemos el mismo estilo de juego, así que es fantástico recibir sus consejos y aprender de su experiencia para medirse con rivales distintas y cómo reaccionar a sus juegos", afirmó Jabeur, que venció por 6-1 y 6-3 a García y encadenó su segunda final consecutiva en un 'grande', tras la de Wimbledon.

"Me dio unos consejos que me ayudaron mucho, en particular con los golpes cortados y con mi saque. Creo que los puse en práctica muy rápidamente porque tenemos un juego parecido. Me encanta escuchar sus consejos, sé que su experiencia de jugadora me ayuda", agregó.

La tunecina reconoció que es supersticiosa y que le gustaría que Arantxa Sánchez volviera a sentarse junto a su cuerpo técnico en la final.

Primera jugadora africana en alcanzar la final del Abierto de Estados Unidos, Jabeur se ha convertido en un ídolo para los tunecinos, que se están acercando cada vez más al tenis.

"Creo que los padres están haciendo jugar al tenis a sus hijos ahora. Me acuerdo de que cuando gané el Roland Garros júnior en 2011, mucha gente quería jugar al tenis. Me han dicho que quieren dedicarme un club de tenis en Túnez. No sé cómo será, no lo he visto, pero es algo enorme. Seguro que será un mensaje fuerte", afirmó.

En su comparecencia, Jabeur consideró que el disgusto vivido en Wimbledon tras perder la final ante la kazaja Elena Rybakina le sirvió para crecer y que ahora está más consciente de su nivel y de sus posibilidades. EFE

am/hbr

(foto)