El Rock in Río rinde homenaje a su histórica edición de 1985

Río de Janeiro, 9 sep. El Rock in Río, con un concierto en el que participaron antiguos y nuevos cantantes, y grupos brasileños, rindió este viernes homenaje a su histórica edición de 1985 en Río de Janeiro, la primera de las 21 del festival, que concluyó con una interpretación especial de "Love of my life" de Queen.

La organización del festival invitó a artistas brasileños que participaron en la edición inicial, como el grupo Blitz y los cantantes Alceu Valenca, Ivans Lins, Pepeu Gomes y Elva Ramalho, para intentar recrear el ambiente del Rock in Río 1985 con los éxitos de la época en el llamado "El homenaje".

Pero el homenaje fue complementado por populares grupos de la actualidad y que no habían nacido en la época, como el rapero Xama y las cantantes Liniker y Luisa Sonza, que ya se han presentado en el Rock in Río, y recibieron la misión de ofrecer sus aportes particulares a las canciones de hace casi cuatro décadas.

La edición de 1985 es considerada histórica debido a que, además de haber sido la primera, fue la que más público atrajo, con cerca de 1,4 millones de espectadores en 10 días de conciertos.

Los formatos de las ediciones actuales prevén 7 jornadas de conciertos para un público total de 700.000 espectadores.

La primera edición del festival contó con grupos como Whitesnake, Iron Maiden, Nina Gagen, The Go-Go's, Al Jarreau, James Taylor, Scorpions, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Yes, AC/DC y George Benson.

En 1985, además, se registraron conciertos que son considerados históricos, como el ofrecido por Queen, con un Freddie Mercury que se robó todas las atenciones y que interpretó "Love of my life" secundado por miles de voces.

El concierto en homenaje a la edición de 1985 concluyó precisamente con la cantante Luisa Sonza y el guitarrista Andreas Kisser, líder del grupo brasileño de rock pesado Sepultura, interpretado una versión propia de la misma canción.

Lo mismo hizo el jueves la banda italiana Maneskin, que también cantó la misma canción para agradecer la invitación que recibió para presentarse en el considerado mayor festival musical del mundo.

La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, llegó este viernes a la quinta de siete jornadas. El festival organizó conciertos para el 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

El Rock in Río también ha tenido ediciones en Lisboa, Madrid y Las Vegas.

Para el evento de este año fueron programados conciertos de bandas como Iron Maiden, Coldplay, Greenday, Guns N' Roses, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone, Fall out boy, Camila Cabello y Avril Lavigne. EFE

