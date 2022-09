Bitcóin anota mayor alza desde julio, rompe rango de negociación

(Bloomberg) -- El bitcóin registró su mayor repunte desde julio y salió del rango de cotización más estrecho en unos dos años, ya que la caída del dólar renovó la demanda de activos de riesgo en todo el mundo.

La mayor criptomoneda por valor de mercado subió hasta un 9,6% hasta los US$21.244 a las 10:03 a.m. en Nueva York, la mayor alza desde el 27 de agosto, y superaba a la mayoría de los otros tokens principales como el ether. El bitcóin y el ether aún acumulan una caída de alrededor del 50% este año.

“Es demasiado pronto para predecir que nos acercamos a otra carrera alcista, pero si el bitcóin recupera un nivel de soporte más alto entre los US$22.000 y los US$25.000, entonces podría impulsar la confianza de los inversionistas y aliviar la presión de venta en todos los criptoactivos”, dijo Tarusha Mittal, cofundador de la plataforma de apuestas de criptomonedas UniFarm. “Dado el hecho de que los bancos centrales de todo el mundo siguen siendo cautelosos debido a las elevadas cifras de inflación, el actual aumento del mercado de criptomonedas podría ser efímero”, añade.

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,9% el viernes tras haber alcanzado esta semana el nivel más alto registrado. Todas las monedas del Grupo de los 10 se fortalecían frente al dólar, y el dólar australiano, sensible al riesgo, y la corona noruega lideraban las alzas.

En septiembre, el bitcóin se ha estancado en el rango de cotización más estrecho en casi dos años, lo que refleja en parte la incertidumbre sobre hasta dónde llegarán los bancos centrales a la hora de subir las tasas de interés ante la desaceleración de la economía mundial. En medio de la falta de dirección, algunos analistas han señalado que la actividad en los mercados de futuros sugiere que el bitcóin puede estar a punto de estallar.

Riyad Carey, analista de la firma de investigación de criptoactivos Kaiko, destacó un aumento en el interés abierto en los futuros del bitcóin en algunas de las mayores bolsas.

“Parece que hubo un poco de demanda acumulada de BTC (y volatilidad de BTC), que se ha negociado en un rango relativamente estrecho durante los últimos dos meses con una volatilidad decreciente”, dijo Carey en un mensaje directo a través de Twitter.

El movimiento del viernes era inusual, ya que bitcóin superaba a casi todos los tokens principales que sigue Bloomberg. El índice MVIS CryptoComparte Digital Assets 100 avanzaba un 6,1%. Las llamadas monedas alternativas más pequeñas suelen fluctuar en magnitudes mayores que el bitcóin, el líder del sector.

