Agenda informativa América de texto para el viernes 9 de septiembre de 2022

ESTADOS UNIDOS

- Comienza la Semana de la Moda de Nueva York. (foto)

- El presidente Joe Biden inaugura los trabajos de construcción de la nueva planta de Intel para la fabricación de chips en Ohio.

- "The Woman King", la épica historia de un regimiento de mujeres en la África de inicios del siglo XIX, presenta su candidatura a los Óscar con su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

- Regresa la D23 Expo, la convención bienal para seguidores de Disney. (foto) (video)

- Crónica sobre el musical "Come From Away" ("Venidos de lejos"), ambientado en los atentados terroristas del 11 de septiembre. (foto)

- Crónica sobre la serie documental "Gutsy", que se estrena en Apple TV+, una producción en la que Hillary Clinton y su hija Chelsea entrevistan y repasan las historias de superación de ocho "mujeres valientes". (foto)

- Crónica sobre una nueva oleada migratoria desde Cuba hacia Estados Unidos, adonde más de 177.000 cubanos han llegado por tierra y más de 5.000 por mar desde octubre de 2021. (foto)

- Entrevista al cuarteto mexicano Los Dos Carnales. (foto) (video)

- Disney on Ice presenta en el sur de Florida un nuevo espectáculo que combina los dos más recientes éxitos cinematográficos del gigante del entretenimiento: "Frozen" y "Encanto". (foto) (video)

- Seguimiento del huracán Earl, que se debilitará el sábado a un ciclón postropical.

ARGENTINA

- La ministra de Salud, Carla Vizzotti, comparece en rueda de prensa tras reunirse con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y analizar el brote de legionella en Tucumán (noroeste de Argentina), que hasta el momento ha causado seis muertes.

- El Banco Central argentino difunde su informe de expectativas de mercado.

- Prosigue la investigación del atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

MÉXICO

- La relatora especial de la ONU para los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary, da a conocr un informe tras su visita a México. (foto)(video)

- El Instituto de Estadística de México difunde el indicador de producción industrial correspondiente al mes de julio y también presenta los datos de turismo internacional de julio.

- La serie "Marea Alta" pone en perspectiva la violencia hacia las mujeres en México (foto).

- Encuentro con los nominados al premio Ariel 2022, el máximo galardón del cine mexicano (foto)(video).

- La Secretaría de Economía firma el “Convenio para el Impulso Económico de la Fuerza Migrante” (foto).

BRASIL

- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne con pastores en Río de Janeiro en un intento por atraer el voto de los electores evangélicos. (foto) (video)

- El Gobierno brasileño divulga la tasa de inflación en agosto.

- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga la producción y las ventas de automóviles en Brasil hasta agosto.

- Quinta jornada del Rock in Río 2022 (foto) (video)

URUGUAY

- El Fondo de la Iniciativa Elsie de ONU Mujeres brinda apoyo a las Fuerzas Armadas de Uruguay. (foto)

- Nueva edición de la feria agroindustrial y ganadera Expo Prado.

BOLIVIA

- Los cocaleros de Adepcoca quieren entregar al Gobierno un pliego de peticiones, un día después de una multitudinaria marcha de cinco jornadas. (foto) (video)

- Entrevista con los hermanos Alejandro y Santiago Loayza sobre la película "Utama", que fue seleccionada para representar a Bolivia en los premios Goya del cine español. (video)

ECUADOR

- La comunidad nativa de Sinangoe, habitada por indígenas a'i cofán, acoge el primer Encuentro Nacional de Guardia Indígena de Ecuador.

PERÚ

- Crónica sobre la Amazonía, donde el humo y las cenizas de miles de plantas calcinadas flotan en el ambiente como un presagio del infierno que vive en Perú el bosque tropical más grande del mundo. (foto)(video)

COLOMBIA

- Crónica sobre las luchas contra una vida determinada por la elaboración de cocaína en el Guaviare colombiano. (foto)(video)

- Comienza en Colombia el XXI Festival Internacional de Música Sacra.

PARAGUAY

- Se cumple el segundo aniversario del secuestro del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis cometido por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

HONDURAS

- Honduras y la Unión Europea lanzan una agenda para la justicia climática.

EL SALVADOR

- Crónica sobre las botellas de plástico y vidrio, basura y otros desperdicios que ponen en peligro la pesca y la vida de aves. (foto)(video)

GUATEMALA

- La Universidad estatal de San Carlos lleva varios meses tomada a causa de la protesta de los estudiantes por la elección presuntamente irregular del rector Walter Mazariegos.

PUERTO RICO

- La cantante española Rosalía ofrece un concierto en Puerto Rico como parte de su gira "Motomami World Tour".

DEPORTES

Uruguay.- Entrevista con el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, a tres meses de su debut en el Mundial de Catar 2022. (foto)(video)

Uruguay.- Previa de la séptima fecha del Torneo Clausura que se disputa entre el viernes y el domingo.

Argentina.- A unas horas de convertirse en el primer argentino que ingresa al Salón de la Fama de la NBA, Emanuel 'Manu' Ginóbili es además un referente para las nuevas generaciones de jugadores. (foto) (video)

Argentina.- Novedades del Boca Juniors y el River Plate con miras al Superclásico del fútbol argentino que jugarán el domingo, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga.

Argentina.- Los partidos Barracas Central-Lanús, Patronato-Platense, Tigre-Huracán y Estudiantes-Racing Club se disputan por la 18ª jornada de la Liga de fútbol.

Brasil.- El seleccionador de Brasil, Tite, divulga la lista de convocados para los partidos amistosos ante Ghana y Túnez que se jugarán los días 23 y 27 de septiembre, con vistas a preparar el Mundial de Qatar 2022.

Brasil.- Previa de la vigésimo sexta jornada del Campeonato Brasileño.

Bolivia.- Crónica sobre la fiebre futbolera con miras al Mundial de Catar 2022. (foto) (video)

Bolivia.- Marco Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano, habla sobre la participación de Bolivia en los juegos Suramericanos de Asunción. (foto) (video)

Paraguay.- El fuego suramericano procedente de la ciudadela prehispánica de Tiahuanaco, en el Altiplano boliviano, llega a Asunción, que acogerá entre 1 y el 15 de octubre los XII Juegos Suramericanos. (foto) (video)

Honduras.- Previa de la novena jornada del torneo hondureño Apertura.

Ecuador.- Comentario del partido Mushuc Runa y Liga de Quito, que abre la décima jornada de la segunda fase de la liga de Ecuador.

Perú.- El seleccionador de Perú, Juan Reynoso, ofrece una rueda de prensa.

Costa Rica.- Previa de la décima primera jornada del Torneo Apertura del fútbol.

Guatemala.- Previo de la jornada 11 del torneo Apertura 2022 del fútbol. EFE

