Miércoles, 7 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

HURACANES PACÍFICO

Huracán Kay baja a categoría 1 al avanzar en costas del noroeste de México

Ciudad de México. El huracán Kay, ahora como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, avanza paralelo a la costa del estado mexicano de Baja California Sur, noroeste del país, y durante las próximas horas y las primeras del jueves provocará lluvias torrenciales en esa región, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su más reciente reporte, el SMN precisó que "Kay presentó vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h, por lo que ahora es huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson".

EEUU TIROTEO

Al menos 4 muertos en un tiroteo en EEUU cuyo autor lo transmitió en internet

Washington. Al menos cuatro personas resultaron muertas y otras tres heridas por los disparos que un joven realizaba desde su vehículo de forma indiscriminada en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, y que transmitía en directo a través de Facebook, informaron este jueves medios locales. El presunto autor de los disparos que aterrorizó a la ciudad durante varias horas, ya ha sido detenido. Fue identificado como Ezekiel Kelly, un joven de 19 años quien, según la policía, tiene múltiples antecedentes penales.

COREA CONFLICTO

Seúl pide a Pionyang hablar sobre retomar las reuniones de familias separadas

Seúl. El ministro de Unificación surcoreano, Kwon Young-se, pidió hoy a Corea del Norte mantener conversaciones sobre el reinicio de familias separadas desde la Guerra de Corea, que tuvo lugar hace siete décadas en un momento marcado por la falta de diálogo entre ambas partes. Kwon pidió a Corea del Norte responder a este requerimiento "lo antes posible" en una rueda de prensa celebrada en Seúl hoy, víspera del inicio de las festividades de "Chuseok", uno de las celebraciones más importantes en la cultura coreana en la cual se da gracias por la cosecha y se honra a los ancestros en familia.

IRÁN NUCLEAR

Irán condiciona inspecciones nucleares a reactivación del acuerdo de 2015

Teherán. Irán afirmó este jueves que “no se puede esperar” que permita inspecciones sobre su programa atómico más allá de las salvaguardas mientras los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus compromisos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó ayer en un informe que su capacidad de verificación del programa nuclear iraní está “seriamente afectada” por la decisión de Teherán de desconectar cámaras de vigilancia y limitar las inspecciones.

JAPÓN CIBERATAQUE

Piratas informáticos prorrusos "declaran la guerra" al Gobierno de Japón

Tokio. El grupo de piratas informáticos prorrusos Killnet "ha declarado la guerra" al Gobierno de Japón y tumbado una veintena de webs gubernamentales y de metros locales en las últimas horas en respuesta al apoyo del Ejecutivo nipón a Ucrania. "Tenemos la confirmación de que dicho grupo ha afirmado que nos ha declarado la guerra y hemos recibido información de que también habrían atacado las páginas web del metro de Tokio y Osaka", dijo hoy el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa.

ISRAEL PALESTINA

Un palestino muerto por fuego israelí tras atacar con martillo a un soldado

Jerusalén. Un palestino murió esta madrugada por disparos de un soldado del Ejército israelí al que atacó con un martillo, siendo este el tercer palestino que muere por fuego israelí en cuestión de tres días en Cisjordania ocupada. "Durante una actividad rutinaria del Ejército israelí junto a la localidad de Baytin, un sospechoso atacó a un soldado con un martillo, hiriéndolo a la cara", informó un portavoz castrense. Según añadió, el militar "respondió disparando con fuego real y neutralizó" al atacante, al que se encontró también un cuchillo.

ÁFRICA EDUCACIÓN

Unos 57 millones de niños y adolescentes no pueden ir a la escuela en África

NairobI. Unos 57 millones de niños, adolescentes y jóvenes no pueden asistir a la escuela en la región de África central y occidental, lo que representa el 24,1 % de los 236 millones que no van a las aulas en todo el mundo, advirtieron hoy la ONU y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). "Cada niño que no va a la escuela, cada día de aprendizaje perdido, es un ladrillo menos para construir la paz y la prosperidad en la región", afirmó la directora del NRC en África Central y occidental, Maureen Mage.

JAPÓN ABE

Kishida defiende entre críticas el funeral de Estado de Abe por sus "logros"

Tokio. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, volvió a defender hoy la pertinencia de celebrar un funeral de Estado para el exmandatario Shinzo Abe dados sus "logros" durante el que es hasta ahora el mandato más largo del Japón de posguerra. Kishida compareció este jueves en una sesión parlamentaria para justificar la idoneidad de organizar un evento de este calibre, previsto para le próximo día 27 y que está siendo acogido con rechazo por la oposición y un porcentaje elevado de la población.

EEUU SUCESOS

Arrestado un funcionario por el asesinato de un periodista en Las Vegas

Washington. La Policía de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) arrestó el miércoles a Robert Telles, administrador del condado de Clark, por su presunta relación con el asesinato del periodista de investigación Jeff German. Según la prensa local, German había publicado en el periódico Review-Journal investigaciones críticas con el trabajo de Tellez poco antes de que el político demócrata perdiera las primarias del pasado junio. EFE

