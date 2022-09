La iraní "Beyond the Wall" aboga en Venecia "por mantener la esperanza"

Venecia (Italia), 8 sep. La violencia, la sinrazón, la delación y la polaridad más absoluta entre defensores y opositores del Gobierno iraní: eso es lo que muestra "Beyond the Wall", presentada este jueves en la competición de Venecia, y que con su pequeña y claustrofóbica historia ha sido muy bien acogida.

El realizador Vahid Jalilvand aseguró en la presentación del filme ante los medios que "si los seres humanos no pueden mantener esta esperanza en sus mentes y en sus corazones, se perderá".

"En el mundo de hoy, cada día, ya sea en las redes sociales o en la calle, todo parece que se alía para eliminar la esperanza y aumentar el sufrimiento", señaló Jalilvand, que compite en Venecia con el que es su tercer largometraje.

Ali, un hombre casi ciego - una interpretación brillante de Navid Mohammadzadeh - está tratando de suicidarse cuando empiezan a golpear a su puerta. La policía está buscando a una mujer huida. Está escondida en la casa de Ali, que cuando lo descubre trata de ayudarla y comienza a interesarse por ella y a salir de su aislamiento.

Una película que se desarrolla en gran parte en el edificio, entre los lloros de la mujer y los continuos golpes en la puerta por parte de la Policía que no ceja en su búsqueda de la huida, lo que genera una gran incomodidad en el espectador.

Jalilvand, que se resistió en la rueda de prensa a hacer comentarios políticos, sí reconoció que en su país han llegado, "desgraciadamente" a una situación de bipolaridad entre el Gobierno y los ciudadanos. "Tenemos que tratar de encontrar un equilibrio entre los dos lados".

Es la única forma de lograr un "diálogo más fácil", dijo el realizador, que recordó que él trabaja y vive en Irán y no quiere unirse "al destino" de cineastas como Jafar Panahi, encarcelado por sus protestas contra la represión gubernamental en su país.

El filme de Panahi, que se proyecta este viernes, es uno de los más esperados de la edición por la situación en la que se encuentra el cineasta, pero el presentado por Jalilvand ha sido una grata sorpresa.

Un filme en el que destaca especialmente la interpretación de Mohammadzadeh que se une a Brendan Fraser ("The Whale"), Ricardo Darín ("Argentina, 1985") o Colin Farrell ("The Bhansees of Inisherin") en la lista de favoritos para llevarse la Copa Volpi a mejor actor de la Mostra.

Mohammadzadeh siempre había soñado con interpretar a un personaje como el de esta película, poco frecuente en el cine iraní. "La primera vez que vi 'Beyond the Wall" lloré. Sentía que todos los sueños que había tenido desde el comienzo de mi carrera se habían hecho por fin realidad".

Para interpretar a Ali, el actor perdió 15 kilos en dos meses y se pasó los siete meses que duro la producción con una dieta estricta para no ganar ni 100 gramos. Un esfuerzo que relativizó porque, agregó "esto va más allá del cine".