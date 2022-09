Doctores de reina Isabel II expresan preocupación por su salud

(Bloomberg) -- Los doctores de la reina Isabel II dicen que están “preocupados por la salud de Su Majestad”, según un comunicado del Palacio de Buckingham.

Los médicos de la reina han recomendado que la monarca de 96 años permanezca bajo supervisión médica en su castillo en Escocia. “La reina permanece tranquila”, dijo el palacio.

El príncipe Carlos, el hijo de la Reina y el siguiente en la línea de sucesión al trono, ha viajado a Balmoral con su esposa Camilla, según informa su despacho. El príncipe Guillermo, nieto de la reina, también viaja a Escocia.

Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido, tuiteó que sus pensamientos estaban con la familia real. Asumió formalmente el cargo luego de una reunión con la reina el martes, que inusualmente tuvo lugar en Balmoral en lugar del Palacio de Buckingham en Londres.

La monarca reinante que más tiempo a ocupado el trono de Gran Bretaña, celebró su Jubileo de Platino a principios de este año, marcando 70 años de servicio. Su esposo Philip, el consorte real con más años de servicio en la historia, murió el año pasado a los 99 años.

Los procedimientos en la Cámara de los Comunes fueron interrumpidos brevemente para un anuncio de la presidenta, Lindsay Hoyle, mientras que la BBC interrumpió su programación habitual para retransmitir la noticia.

“Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a Su Majestad la Reina y que ella y la Familia Real están en nuestros pensamientos y oraciones en este momento”, dijo Hoyle.

