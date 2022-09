Brandon Moreno sobre Figueiredo: "Ir a pelear a su casa me prende muchísimo"

Madrid, 8 sep. "Yo voy a ir, yo quiero ir a pelear ahí, no me importa nada", Brandon Moreno lo tienes claro. El campeón interino del peso mosca de la UFC aseguró, en una entrevista con EFE, que quiere cerrar la tetralogía con el campeón Deiverson Figueiredo en Río de Janeiro.

Con la misma plasticidad y desparpajo con la que se mueve dentro de la jaula se despacha enfrente de un micrófono. ‘ The Assassin Baby’ no se guarda nada nunca. Ante la atenta mirada de un estadio repleto o alrededor de un café, sigue desprendiendo esa espontaneidad y nobleza que le caracterizan.

Su cuarta pelea con Deiveson Figueiredo, la situación de los latinos dentro de la UFC e incluso las posibilidades de un próximo evento en España... no rehuye ninguna pregunta. Durante una parada en la colaboración entre la UFC y LaLiga conversó con EFE en su hotel.

Moreno se deshizo en elogios hacia los españoles dentro de la compañía -Ilia Topuria, Joel Álvarez y Juan Espino- así como a otros que están tratando de derribar la puerta como Daniel Bárez. Para ‘The Assassin Baby’ España está en el camino correcto: "Exactamente lo que está pasando aquí pasó en México".

El primer campeón mexicano de la UFC se declara gran aficionado al fútbol. Visitó las instalaciones de Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid, pero no se moja: "Señores yo soy agente libre". Con gran euforia revela su pasión por España, tras su primera visita al país, confiesa ser amante de la paella, aunque su gran debilidad es otra: "¡Torrijas! Estaba increíble, nunca lo había probado, fue la primera vez y dije dios mío…".

Pregunta. ¿Cómo se encuentra tras su última pelea? Vemos todavía una pequeña marca bajo su ojo derecho.

Respuesta. Me siento superbién. Es mi primera vez aquí en España, me han tratado exageradamente bien, he tenido oportunidad de trabajar un poquito, hemos ido para arriba y para abajo. En cuanto a la pelea, estoy sano, fue un corte muy profundo y creo que es por eso que se ve la marca en el ojo, pero está completamente cerrado y sanado. Es cuestión de que con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo más y más.

R. ¿Qué tal su estancia en España? Le hemos visto estos días en Mestalla, en el entrenamiento del Atlético de Madrid y haciendo diferentes colaboraciones LaLiga.

R. Si, eso es. Aterrizamos en Valencia e inmediatamente por la tarde fuimos al estadio, nos hicieron un tour por las instalaciones y alcanzamos a ver una parte del partido que tuvieron contra el Getafe.

Al día siguiente por la mañana pillamos un tren y llegamos aquí a Madrid e inmediatamente igual fuimos al estadio del Atlético, conocimos también las instalaciones, dimos un tour por el museo del estadio.. La verdad es que nos trataron también muy muy bien.

Todo es parte de la ‘chamba’ que se ha estado haciendo entre la UFC y LaLiga con las ganas de hacerse más fuertes entre ellos. Yo mientras tanto disfruto y contento de que me hayan tenido en cuenta para ser parte de esta mancuerna.

P. ¿Veremos más presencia de luchadores de la UFC en LaLiga?

R. Es muy probable que sí, te mentiría si te digo cuáles son los planes exactos a futuro, pero por el momento sí. Allí en Valencia estuvimos Topuria y yo, ahora yo personalmente estoy haciendo todo esto con el Atlético, en un rato vamos a ir al estadio del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, a conocer las instalaciones bien… entonces esperemos que sí, que más adelante sigamos viendo colaboraciones como estas.

P. Le hemos visto con la camiseta del Valencia, del Atlético de Madrid y ahora se va al Santiago Bernabéu, pero: ¿De qué equipo es realmente Brandon Moreno?

R. Señores yo soy agente libre, para empezar ni español soy (ríe).

P. Chicharito jugó en el Real Madrid…

R. Chicharito es del Madrid, también jugó en el Manchester United… A mi la verdad es que me gusta mucho el fútbol, tengo en mi casa una colección de camisetas. No he hecho colaboraciones, pero por ejemplo, el equipo de mi ciudad Tijuana, Xolos, me ha llevado también al estadio y me ha ayudado en campamentos pasados. Me han prestado sus instalaciones de recuperación y su terapia física para preparar mis combates.

Tengo camisetas de todos los equipos que he conocido, ahora a la colección se unen Valencia, Atlético y Real Madrid. Lo estoy disfrutando y lo aprovecho para dar a conocer el deporte a través de España poco a poco, que es la meta final. Ha tomado mucha fuerza en el país y quiero que esa fuerza vaya creciendo cada vez más en el futuro.

P. ¿Qué es lo que más le ha gustado de España?

R. En Valencia comí paella valenciana que estaba deliciosa… Tenía pollo y conejo, estaba riquísimas. Después, el día que fuimos a las instalaciones del Atlético, comimos también comida española. Un postre…(suspira) , que ya se me olvidó el nombre, pero es como un pan ancho con leche.

P. ¿Torrijas?

R. ¡Torrijas! Estaba increíble, nunca lo había probado, fue la primera vez y dije dios mio… Además se siente muy ligera, te lo puede comer y no sientes nada. En general me han tratado muy bien, estoy contento, espero poder volver luego simplemente a conocer la ciudad.

P. En la última entrevista que tuvimos comentaba que gran parte de la audiencia de su 'podcast' era española: ¿Ha podido sentir ese calor de la gente estos días?

R. Si, ya te lo comentaba. Una gran parte de mi audiencia, no estoy seguro de que sea la mayor, pero una gran parte es de este país. También lo siento en mis redes sociales, la buena vibra y todo eso. Creo que se identifican mucho conmigo pues hablamos el mismo idioma y sienten también cómo transmito el mensaje.

Cuando hablo inglés siento que cada vez lo hago mejor y mejor, pero no es lo mismo que cuando hablo español. Puedo expresarme con mayor libertad y con un vocabulario más extenso, la gente me comprende. Aquí por hablar el mismo idiota, independientemente de que sea otro continente, sienten el mensaje.

P. ¿Cree que podamos ver pronto una cartelera en España?

R. Yo estoy muy confiado en que si. Obviamente no por estar aquí y echarles flores, pero estoy muy confiado en que eso pase en el futuro. Ayer me preguntaban por los factores que determinan eso, para empezar la materia prima, que salga talento. Una vez que salga talento que UFC lo identifique, a nosotros nos pasó en México, exactamente lo que está pasando aquí pasó en México.

Una vez que UFC se dio cuenta de que había mucho talento en México, que había buenos peleadores, empezaron a inyectar capital para desarrollar ese talento. Yo fui parte de ese primer programa de desarrollo que llevaron a Albuquerque, Nuevo México.

De ahí salió ‘Chito’ Vera, Yair Rodríguez y otros que todavía están en la compañía. Esa sería la segunda parte y la tercera que el público responda, que apoye a sus atletas locales. El otro día me comentaban que ha crecido mucho la audiencia, cada vez que va a pelear un español los números suben muchísimo.

P. ¿Cómo ve la situación de las MMA españolas? Tanto de los que están dentro de la UFC- Ilia Topuria, Juan Espino y Joel Álvarez- como de los luchadores que están a las puertas, como es el caso de Daniel Bárez.

R: En cuanto a Dani, la UFC nada más está buscando un pretexto para contratarlo. Muchas veces cuando un peleador se queda tan cerca en el Contender Series UFC contacta con el mánager, en este caso Dani y yo compartimos mismo manager, a él le dijeron ‘ey, nada más consiguele una victoria rápido’ para contratarlo ya. Yo creo que de ganar el cinturón próximamente Dani estará subiendo a UFC.

Hablando de Ilia, de Joel, de Juan… Yo creo que tienen muchísimo talento. Para mi sería fácil levantarlos de más porque estoy en su país pero estoy siendo muy honesto contigo, las posibilidades son grandes.

Ilia ha venido haciendo una gran carrera, va contra Edson Barboza que es un peleador experimentado, pero creo que va a ganar ese combate. Joel viene de una derrota pero contra Arman Tsarukyan, que es un super contendiente futuro al título, entonces creo que va por buen camino.

Juan creo que está un poquito inactivo, pero lo que ha estado haciendo dentro de la compañía también ha sido importante. En peso completo tu sabes que te anotas 2 o 3 buenas victorias y ya andas peleando en puestos importantes. Creo que es prometedor el futuro de todos ellos.

P. El otro día le vimos vibrando en París con la victoria de Cristian Quiñonez y es un hecho que el crecimiento de los latinos dentro de la UFC es exponencial: ¿Cree que acaben codeándose con brasileños y estadounidenses en cuanto a producción de talento?

R. No sé qué tan cerca, no puedo decirte un número exacto, pero sé que poco a poco hemos estado avanzando. Y lo que comentaba lo que le está pasando a España le pasó a México, exactamente así, comenzó mi país.

Empezaron a asociarse con televisiones, de repente empezaron a inyectar capital, salieron nuevos atletas y de ahí se fue desarrollando. Hoy México está mucho más avanzado en todo este proceso.

Poco a poco van debutando nuevos luchadores. Mi compañera Yazmin Jauregui peleó en UFC San Diego hace un mes y le fue muy bien, la felicitó Dana White, este fin de semana debuta Cristian (Quiñonez) le va increíble con nocaut en el primer asalto.

Ha llegado también Manuel Torres, Genaro Valdés pierde en su debut pero ya está dentro, otro que no es mexicano pero es latinoamericano es Michael Morales al que le ha ido muy bien. Hablando de los más experimentados, Yair, ‘Chito’, yo, por ahí Alexa Grasso, Irene Aldana que va a pelear próximamente en UFC279… Creo que ya vamos en buen camino para ver más y más talento.

P. ¿Río de Janeiro parece un buen sitio para ir a pelear?

R. Yo voy a ir, yo quiero ir a pelear ahí, no me importa nada. Mucha gente piensa que no es la mejor idea pero creo que me alimenta muchísimo más la motivación. El ir a pelear a su casa (Deiveson Figueiredo) me prende muchísimo.

Se que va a ser un reto difícil, se que el público no va a estar a mi favor pero eso me motiva mucho más a unificar el cinturón y volverme el campeón indiscutido y cerrar esta rivalidad con Deiveson que se alargó, al final del día nunca pensamos que esto iba a pasar pero también me encanta. Creo que va a hacer crecer muchísimo más mi legado.

P. ¿Ha habido algún tipo de avance para cerrar la pelea?

R. Lo que sí te puedo decir es que es lo que UFC quiere hacer. Es un plan muy claro para la compañía, solamente no nos han puesto un contrato al frente. Imagino que están esperando a que se acomoden las cosas, ver como le va a Charles Oliveria contra Islam Makhachev en Abu Dabi o ver como los brasileños desarrollan sus carreras y así determinar bien la cartelera para Rio de Janeiro.

P. ¿Ese crecimiento muscular que hizo, y que se notó contra Kai Kara France, va a ser decisivo en el cuarto combate? Figueiredo recorta más peso y siempre se ha visto más grande en vuestras peleas.

R. El plan inicial era por eso porque según nosotros íbamos a la por la cuarta con Deiveson de inmediato. No se da por ciertas razones, Deiveson tuvo sus motivos por los cuáles no quiso aceptar la pelea entonces tomo la pelea con Kai Kara-France, un rival mucho menor que él, y pude notar que yo era el mayor. físicamente era más grande que él.

Regresando al plan inicial, que era ganar peso para poder conectar con más fuerza a Deiveson, espero que la diferencia sea notable en este cuarto combate.

P. Viéndolo con perspectiva: ¿Cree que una pelea intermedia le ha podido venir bien?

R. Puede ser que sí, para empezar creo que por el estado anímico. Te mentiría si te digo que no estaba cansado de pelear con el mismo tipo cuatro veces seguidas, que hubiera sido el caso.

Haber cambiado de aire, hacer una estrategia nueva, tener un oponente nuevo en la mente, quieras o no te ayuda muchísimo. Lo podría llegar a tomar de ventaja. Al final nunca he dejado de pensar en Deiverson porque es la meta, lo que quiero finalizar. Es el capítulo que quiero cerrar en mi vida para salir adelante.

P. ¿Su pronóstico para esta cuarta pelea?

R. Voy a ganar, no hay otra cosa que te pueda decir. No sé como, pero creo que le he demostrado a la gente que estoy preparado para lo que sea. Mi ‘striking’ ha mejorado más y más en los últimos años, mi 'jiu jitsu' he demostrado con que defenderme, tengo buena lucha... He demostrado a la gente que puedo finalizar el combate donde yo quiera, lo he demostrado con hecho, así que lo único que te puedo decir es que voy a ganar.

Sancho Lladós Sanginés