Petro apunta al narcotráfico como motor de violencia en Pacífico colombiano

Bogotá, 6 sep. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que para recuperar la paz en Buenaventura, ciudad portuaria del Pacífico, es necesario enfrentar el narcotráfico y la exclusión social, las principales causas de la violencia en esa urbe.

"El motor de la violencia tiene que ver con que hay un mecanismo que utiliza el puerto para sacar cocaína y fundamentalmente, para volverlo dinero colombiano a través de la importación en los contenedores de contrabando", dijo el jefe de Estado durante una visita a esa ciudad del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Buenaventura, además de ser el principal puerto del país, por el que circula un alto porcentaje del comercio internacional, también es considerado como uno de los lugares de los que salen los mayores alijos de cocaína hacia Estados Unidos.

Esto hace que diferentes grupos armados, desde las disidencias de las FARC hasta bandas de narcotraficantes, busquen dominar el puerto para controlar la salida de cocaína, lo que desata enfrentamientos armados que dejan numerosas víctimas cada año.

Según el gobernante colombiano el contrabando ha mutado y pasó de ser el que se transportaba en autobuses y que ahora viene en buques, en contenedores, con sello oficial.

"Y pasan por el retén, y se meten en las tractomulas, y durante horas y horas transitan hacia Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, la costa (Caribe), a vender chucherías chinas, zapatos, camisas, etcétera. Ahí se vuelve la mercancía dinero ampliado en términos de pesos colombianos", detalló.

En esa dirección dijo que el combate al contrabando se debe centrar en quienes manejan el negocio, a los que llamó gente con poder, que no vive en Buenaventura, no usan pistola, y no aparecen en las capturas.

COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL

De otro lado, Petro aseguró que la desigualdad social es el segundo motor de la violencia que ha sufrido esta ciudad por décadas y que lleva a que los jóvenes se enrolen en los grupos armados ilegales que actúan en la zona, al carecer de oportunidades.

Para superar esos y otros problemas de la gente de Buenaventura es necesario dotarla de hospitales, médicos, educación, agua potable y alcantarillado, añadió.

"Si se quiere un desarrollo tiene que cumplirse este trabajo", explicó.

Igualmente, propuso que se desarrolle la pesca en Colombia y se explote el potencial del Pacífico.

En ese punto, puso como ejemplo a Ecuador, país del que dijo que exporta 5.000 millones de dólares a China en camarones mientras que Colombia no lo puede hacer porque existe el pretexto que las embarcaciones se llenarían de cocaína.

"No puede ser la excusa para que no se desarrolle la pesca en Colombia", aseguró. EFE

