Ministro de Economía alemán es criticado por las empresas, alarmadas por precios de la energía

Por Riham Alkousaa

BERLÍN, 7 sep (Reuters) - El Ministro de Economía alemán, Robert Habeck, se enfrentó el miércoles a una reacción violenta por haber dicho que podía imaginar que algunos sectores de la economía dejarían de producir debido a un aumento de los precios de la energía que, según las empresas locales, amenazan su existencia.

Cuando se le preguntó si esperaba una oleada de insolvencias a finales de este invierno boreal debido al aumento de la factura energética de las empresas, Habeck dijo: "No, no lo creo. Me imagino que ciertas industrias simplemente dejarán de producir por el momento".

La respuesta, realizada en una entrevista con la emisora ARD en la noche del martes, desató las críticas al ministro encargado de la mayor economía de Europa, y el periódico de gran tirada Bild dijo que Habeck "no tiene ni idea de economía".

Friedrich Merz, líder de la oposición conservadora, también aprovechó la oportunidad para criticar a Habeck, el segundo político más popular de Alemania, diciendo que él y su coalición gobernante no se toman en serio las cuestiones de energía y economía.

"Anoche se pudo ver en la televisión alemana la impotencia del señor Habeck ante estas cuestiones", dijo Merz en la Cámara baja del Parlamento.

Los comentarios de Habeck se producen mientras los economistas y los grupos industriales advierten que el aumento de los precios de la energía es un riesgo creciente para las medianas y pequeñas empresas alemanas, que constituyen la columna vertebral de la economía.

Después de beneficiarse del gas ruso barato durante décadas, la industria alemana enfrenta una crisis a medida que Rusia corta el suministro, lo que obliga a los proveedores de energía a comprar gas a precios de mercado elevados y trasladar esos costos a los consumidores.

El aumento de los costos de la energía y los cuellos de botella en la cadena de suministro contribuyeron a un aumento del 26% en los procedimientos de insolvencia en Alemania en agosto, dijo el martes el instituto económico IWH, añadiendo que se esperan más en el otoño boreal.

En una encuesta realizada por la asociación industrial alemana BDI entre 593 empresas, que tuvo lugar entre mediados de agosto y principios de septiembre, más de un tercio afirmó que su existencia está amenazada por el aumento de los precios, frente al 23% de febrero.

El 58% considera que el aumento de los costes es un reto importante y casi el 25% se plantea o está en proceso de deslocalizar parte de su negocio. Una de cada 10 empresas ha reducido o interrumpido la producción por el alza de precios.

El grupo industrial bávaro vbw señaló el miércoles que su índice de precios de la energía se había duplicado con creces en un año hasta julio de 2022. "Para cada vez más industrias, los precios de la energía se están convirtiendo en un problema existencial", dijo el jefe de vbw, Bertram Brossardt.

(Editado en español por Carlos Serrano)