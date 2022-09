Las eclécticas fotografías de Wolfgang Tillmans toman el MoMA de Nueva York

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 7 sep. Desde retratos de la modelo Kate Moss, a una foto de una rata saliendo de una alcantarilla o un vídeo de las luces de una discoteca, así de ecléctica es la exposición de 350 fotografías del artista alemán Wolfang Tillmans que desde el próximo lunes toman todo el sexto piso del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MoMA).

"To Look Without Fear" (Mirar sin miedo) es una retrospectiva de la carrera del fotógrafo que se inaugurará en el museo neoyorquino el 12 de septiembre y estará abierta hasta el 1 de enero de 2023.

El artista, que además es videógrafo, arquitecto, DJ, cantante y productor discográfico, juega con la totalidad del espacio de la galería al colgar sus obras -a veces con cinta adhesiva, otras con pinzas metálicas o con los tradicionales marcos- también de las puertas de salidas de incendio o cerca de los paneles de seguridad del museo.

Tillmans dijo en un pase de prensa celebrado este miércoles que su objetivo es que al ver las obras los visitantes no se pregunten dónde, cuándo, qué, quién y por qué (conocidas en inglés como las 5 w), sino "cómo".

Para ejemplificar esta teoría, el artista usó su foto de "Shepp shadow" en la que se ve una oveja con dos sombras, situada en la primera galería de la sexta planta del museo.

"En esta imagen, llamada la sombra de la oveja, en cuestión de segundos, al mirarla de refilón, uno entiende la contradicción ¿Cómo puede una oveja proyectar dos sombras? Por lo tanto, es una invitación a jugar con los ojos a mirar alrededor, a mirar sin miedo", anotó Tillmans.

Esta extensa colección de material multimedia también juega con el tamaño de las imágenes: algunas tienen varios metros de altura, mientras que otras superan a duras penas el tamaño de una foto carné.

Las más de 300 obras siguen un recorrido cronológico por los 35 años de carrera de Tillmans, quien empezó su carrera a finales de la década de 1980 tomando fotos de las fiestas en los clubes de Alemania para revistas emergentes.

Con respecto a las caras conocidas que se ven en su exposición, como la modelo Moss, el multifacético artista dijo que siempre trata de mostrar a quien está al otro lado del objetivo "como una persona", independientemente de su fama.

"El retrato es obviamente la columna vertebral de la exhibición de mi trabajo. Siento que si alguna vez me canso de hacer retratos, significaría que algo va mal conmigo. Amo a la gente", anotó el también amante de la fotografía abstracta, de naturaleza muerta y de paisajes.

Entre las obras también está una de sus instantáneas más conocidas "The Cock (kiss)", una imagen que tomó de dos hombres besándose en un club nocturno de Londres en 2002.

Más de una década después, en 2016, esa foto se volvió viral en las redes sociales después del tiroteo homofóbico en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, que dejó a casi 50 muertos.

El MoMA ya poseía más de 40 obras de Tillmans, pero muchas de las fotos que se exponen hoy han sido imprimidas exclusivamente para esta exposición, su primer gran show en este museo que fue pospuesto 18 meses debido a la pandemia. EFE

