Informe Fed muestra débil perspectiva de crecimiento para EE.UU.

(Bloomberg) -- La Reserva Federal dijo que las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos eran débiles y que se reducirían aún más durante el próximo año, mientras que el crecimiento de los precios mostraba signos de desaceleración.

“Las perspectivas para el crecimiento económico futuro se mantuvieron ampliamente débiles y los contactos notaron expectativas de un mayor debilitamiento de la demanda en los próximos seis a doce meses”, dijo la Fed el miércoles en su informe del Libro Beige, generalmente publicado dos semanas antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

Los niveles de precios “se mantuvieron muy elevados”, pero nueve distritos informaron cierto grado de moderación en su tasa de aumento, mostró el informe.

La Fed ha estado elevando fuertemente las tasas de interés para tratar de enfriar la demanda y reducir la inflación que se ha mantenido por encima del 8% durante cinco meses consecutivos. Otro documento publicado el viernes mostró que la contratación en EE.UU. sigue siendo sólida, y un informe que se conocerá la próxima semana detallará la inflación para el mes de agosto.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha comprometido a subir las tasas de interés y mantenerlas así “durante algún tiempo” para frenar los aumentos de precios. En un discurso muy esperado en la conferencia anual del banco central realizada el mes pasado en Jackson Hole dijo que el ajuste de la política monetaria del banco central probablemente traería “algo de dolor” a los hogares y las empresas.

La Fed elevó su rango objetivo para las tasas de interés de 2,25% a 2,5% en julio, incluidos dos aumentos consecutivos de 75 puntos básicos en sus últimas dos reuniones. Los banqueros centrales han señalado que volverán a aumentar ampliamente la tasa de referencia en su conferencia de septiembre, aunque para los mercados aún no está claro si el alza será de 50 o 75 puntos básicos.

