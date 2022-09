Giménez: "Hemos ganado porque nunca dejamos de creer"

Madrid, 7 sep. José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que su equipo ganó en la Liga de Campeones al Oporto (2-1) con un gol en el último minuto porque "nunca" dejaron "de creer".

"Hasta el último minuto lo intentamos, no bajamos los brazos, nos empataron y seguimos y eso es el Atlético de Madrid. Necesitábamos un triunfo así, porque hemos tenido un arranque de temporada rara, por así decirlo, que al equipo se le ve entusiasmado, con ganas de crecer y lograr objetivos importante", valoró en zona mixta.

"Fueron minutos difíciles, sobre todo proque hacemos ese gol, pensamos que nos llevábamos el partido, el 1-1 viene un baldazo de agua fría, pero lo que quedó demostrado es que este equipo lucha hasta el final. Siempre nos vamos a dejar el alma en cada minuto", añadió Giménez, que acabó el encuentro "con un dolor de espalda que irradia hacia abajo", pero "nada preocupante".

Y habló de la bronca del público a Diego Simeone por la sustitución de Joao Félix por Ángel Correa. "Por algo el entrenador es el entrenador y ve el fútbol de diferente manera. Hace cuatro o cinco años jugamos contra el Deportivo de La Coruña de visitante, íbamos 0-0, no estábamos atacando nada, el 'míster' saca a Antoine (Griezmann), me pone a mí de cinco, me dice 'ponerte fuerte ahí, que vamos a recuperar la pelota, vamos a salir a la contra y vamos a hacer un gol. El partido terminó que robamos una pelota, sale Lucas Hernández de contragolpe, hacen una falta y marcamos de tiro libre. Hay cosas que ve él solo y nosotros como grupo tratamos de seguir el camino por el que nos guía", recordó. EFE

id/jpd