El aire marítimo ayuda a la recuperación de caballos enfermos

"Captain" sufría de asma severa y apenas podía caminar. Según su propietaria, el caballo de once años probablemente no habría sobrevivido el verano europeo. "El hannoveriano se enfermó hace tres años y a partir de ahí fue empeorando", señala Lena Albrecht. La alemana cuenta que "Captain" le tenía alergia a la hierba y solo podía permanecer en el prado con una manta antimoscas y una máscara. "Había que administrarle cortisona con un inhalador de dos a tres veces por día", agrega. Actualmente, ya no necesita medicación, ni tampoco una manta protectora ni una máscara. Por consejo de un veterinario, "Capitain" está bajo tratamiento desde principios de junio en la isla de Neuwerk, en el mar del Norte, o más exactamente, en las cien hectáreas correspondientes a la pensión para caballos de Alina y Steffan Griebel. "Su pelaje está brillante, sus fosas nasales están muy bien y respira muy tranquilo. Es increíble. No esperaba esto", asegura Albrecht. "La pradera está directamente junto al agua", explica Steffan Griebel. Esto significa que los animales pueden respirar el aire del mar, que está libre de polvo y polen y contiene yodo. "El clima es bueno para los animales y favorece el proceso de curación", señala. Además de caballos con enfermedades pulmonares, también animales con problemas en la piel se recuperan en Neuwerk durante los meses de verano. La mayoría permanece allí durante tres meses, pero algunos se quedan todo el año. "Pasan aquí sus últimos años", precisa Griebel. La familia de hosteleros Griebel gestiona la pensión de caballos como actividad secundaria. Volker, el padre de Steffan Griebel, la puso en marcha hace 40 años. "Mi padre disputó carreras de trote durante mucho tiempo", apunta. En el mundo de los caballos y de las carreras de trote corrió rápidamente la voz de que el aire marino tiene un buen efecto sobre los animales. "La mayoría viene por recomendación", señala Griebel. Por lo tanto, no necesita hacer publicidad. "No acogemos más de 20 caballos, para evitar que los animales se dividan en dos manadas rivales", explica. "Capitain" goza de la compañía de "Ignatz von Herten", un caballo de trote de ocho años que también se está recuperando en Neuwerk. "No logró completar la última carrera", apunta Michael Polubinski, portavoz de la asociación de propietarios de caballos del estado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, que cuenta con 135 miembros. "Era la primera vez que le pasaba", subraya Polubinski. "Ignatz von Herten" es un caballo de "beneficencia", ya que todo lo que gana en las carreras se dona a proyectos sociales. El examen veterinario determinó que el caballo tenía problemas en los pulmones y entonces la comunidad de propietarios decidió darle una pausa para que haga una cura de aire fresco en Neuwerk. "Lo visité hace tres semanas y se lo ve muy bien y tranquilo", destaca Polubinski, que espera que el caballo pueda volver a correr este año. Sin embargo, primero deberá perder unos cuantos kilos que ganó en este prado exuberante. La veterinaria Ute Pansegrau lleva dos o tres años observando que cada vez hay más caballos que padecen asma equina, una bronquitis crónica. "Normalmente, los caballos acudían a nuestra veterinaria a finales del invierno o principios de la primavera, cuando vuelven a permanecer más tiempo en los establos debido al clima", precisa. Según la especialista en equinos, esto se debe a que la afección se desencadena principalmente por el forraje contaminado con moho y el heno seco y polvoriento. "Ahora los veo durante todo el año en la veterinaria", agrega. Pansegrau informa que el 15 por ciento de los caballos de ocio que viven en las regiones templadas del norte de Alemania sufren actualmente de asma, y subraya que la cura en una isla del mar del Norte alivia mucho los síntomas. "Los caballos suelen estar todo el día en los prados y no tienen contacto con la paja o el heno. Sin embargo, el éxito a largo plazo solo puede lograrse si se modifican las condiciones de tenencia y a veces, hay que plantearse la necesidad de cambiar de establo", recalca Pansegrau. Los tratamientos al aire para caballos no solo se ofrecen en Neuwerk, sino también en otras islas del mar del Norte, como Pellworm. En la propiedad de los veterinarios Meike Ruppertz y Mathias Sielaff se recuperan este verano europeo unos doce caballos. "Aquí, el caballo puede ser un caballo, relajarse y recuperarse", resalta Sielaff. El veterinario considera que el aire del mar del Norte es un complemento al tratamiento que siguen los veterinarios en el continente. Después de un verano en la isla, los animales que padecen enfermedades pulmonares y cutáneas tienen entre uno y tres años de paz de sus dolencias. "Puede ser que no funcione con todos los caballos, pero sí con el 90 por ciento de ellos", asegura Sielaff. Sin embargo, a muchos dueños no les resulta fácil renunciar a sus caballos. "Tampoco es tan fácil llegar a la isla para visitarlos", añade. Lena Albrecht ya visitó a su caballo dos veces. "Lo tengo desde que él tenía tres años y nunca nos separamos. Cuando lo dejé en la isla de Neuwerk lloré durante varias semanas", revela. Sin embargo, las fotos y vídeos que le envían regularmente de su caballo la tranquilizan. "Sé que está en buenas manos", señala Albrecht, que incluso ya decidió volver a llevar a "Captain" a la isla el próximo verano. dpa