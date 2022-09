Siemens Energy dice no entender la opinión de Gazprom sobre el Nord Stream 1

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Siemens Energy, en Muelheim an der Ruhr, Alemania. 3 de agosto de 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay

BERLÍN, 6 sep (Reuters) - Siemens Energy dijo el martes que no comprende la presentación de Gazprom de la situación con el gasoducto Nord Stream 1, que el gigante energético ruso dijo que no reanudará el suministro de gas hasta que Siemens Energy repare los equipos defectuosos.

"No podemos comprender esta nueva representación basada en la información que se nos proporcionó durante el fin de semana", dijo Siemens Energy en un comunicado por escrito.

"Por lo tanto, hasta nuevo aviso, nuestra evaluación es que el hallazgo que se nos ha comunicado no representa una razón técnica para detener la operación. Este tipo de fugas no suelen afectar al funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ", añadió.

(Información de Tom Kaeckenhoff; escrito por Paul Carrel; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)