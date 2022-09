México se lleva la primera Copa Angelina al ganar 0-2 al Angel City

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep. La selección femenil de México se llevó este lunes la primera Copa Angelina al derrotar 0-2 al Angel City FC en el estadio Banc of California de Los Ángeles (EE.UU.).

En la jornada festiva en EE.UU. del Día del Trabajo, el Angel City, que ha traído la pasión por el fútbol femenino a Los Ángeles con un equipo impulsado por estrellas de Hollywood como Natalie Portman o Eva Longoria, organizó la primera edición de este partido amistoso en el que se enfrentó al combinado mexicano.

Con un gran ambiente en el estadio angelino, México dominó la primera parte sin lograr aproximaciones de gran peligro salvo un disparo de María Sánchez.

Al borde del descanso, la portera Itzel González tuvo que esforzarse para detener un cabezazo de Hope Breslin para el Angel City.

A la vuelta del vestuario, México dio un paso al frente y contó con oportunidades claras de gol con jugadoras como Carolina Jaramillo liderando la ofensiva.

Sin embargo, el primer tanto de las mexicanas llegó en el minuto 72 con la colaboración de Megan Reid, que se metió el gol en propia después de un remate de cabeza de Greta Espinoza.

Solo cuatro minutos después, México sentenció el partido con un buen disparo al primer palo de Scarlett Camberos tras una jugada por la banda izquierda.

CRISIS Y RENOVACIÓN

Esta victoria contra el Angel City llega en un momento de crisis y renovación en la selección femenil de México.

En este sentido, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), aseguró este domingo que el técnico español Pedro López se encuentra muy cerca de tomar las riendas del combinado mexicano.

"El proceso de contratación de Pedro López está muy avanzado, no lo vamos a negar. Estamos muy agradecidos con él, muy contentos e ilusionados de poder tener una persona tan capaz y talentosa con nosotros", afirmó De Luisa.

El nombre de Pedro López, que como entrenador de España ganó los títulos europeos sub'17 y sub'19 y también el título mundial sub'20, había sonado con fuerza como técnico de la selección femenina mexicana en las últimas semanas, aunque por ahora eran todo rumores sin confirmar.

Además, la FMF presentó el domingo a la exfutbolista Andrea Rodebaugh como nueva directora general de las selecciones femeniles de México.

Los responsables de la FMF esperan resolver así la crisis de la selección femenil luego de ser eliminada del Mundial y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el certamen eliminatorio, México fue goleado por Haití y vencido por Jamaica y Estados Unidos, lo cual dejó al equipo en el último lugar.

La entrenadora Mónica Vergara justificó los fracasos con la idea de que estaba en un proceso de aprendizaje, después de lo cual fue despedida.

Vergara dejó fuera de la selección a la delantera Charlyn Corral, del Pachuca de liga de México, ganadora del pichichi en el fútbol español en el 2018 y sublíder goleadora del torneo Apertura, y el nuevo entrenador, Miguel Gamero también dejó fuera a la delantera, que pidió justicia.

"Quisiera entender las razones por las que soy ignorada o mi trabajo como que no existe, pero bueno, solamente trabajo. Muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y sigo haciendo, simplemente en selección parece que no es así, me gustaría que dijeran la razón para saber qué es y si puedo hacer algo, hacerlo", dijo la atacante.