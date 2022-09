EXCLUSIVA-Gazprom dice que la reanudación del Nord Stream 1 depende de Siemens Energy

VLADIVOSTOK, Rusia, 6 sep (Reuters) - El gasoducto ruso Nord Stream 1 no reanudará su actividad hasta que Siemens Energy repare los equipos defectuosos, dijo el martes a Reuters el director general adjunto de Gazprom.

"Deberían preguntar a Siemens. Primero tienen que reparar los equipos", dijo al margen del Foro Económico Oriental en el puerto ruso del Pacífico de Vladivostok, cuando se le preguntó sobre cuándo podría volver a bombearse gas por el gasoducto.

Gazprom dijo el viernes que había detectado una fuga de aceite en la única turbina que seguía funcionando en la estación de compresión de Portovaya para el sistema Nord Stream 1 y que cortaría el suministro hasta que fuera reparada.

Siemens Energy dijo el sábado que no se le había encargado el trabajo de reparación y que la fuga denunciada por Gazprom no suele afectar al funcionamiento de una turbina y puede sellarse in situ.

También dijo que había otras turbinas disponibles para su uso en la estación de compresión afectada. (Reporte de Vladimir Soldatkin; edición de Christian Schmollinger; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)