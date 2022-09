El Barcelona va a "soñar en grande" en Liga de Campeones, dice DT Xavi

6 sep (Reuters) - El entrenador Xavi Hernández confía en que el Barcelona estará entre los equipos que lucharán por el título de la Liga de Campeones, después de que quedó eliminado de la competición en la fase de grupos la temporada pasada.

"Vamos a competir y a soñar en grande. Si no soñara con ganar la Champions me iría a casa", dijo Xavi en una rueda de prensa antes del debut del conjunto culé en el Grupo C el miércoles, contra el Viktoria Plzen.

"Hemos ganado cinco, pero la ilusión está toda. Vamos a competir hasta donde nos llegue, pero nos gustaría ganarla (...) Quiero ganar. No concibo competir sin ganar. Pero hay que tener humildad, ser cautos. Es un grupo complicado", agregó el DT.

El delantero polaco Robert Lewandowski ha ilusionado a los aficionados del Barça en sus tres victorias consecutivas en LaLiga, en los que marcó cinco goles, incluidos dos dobletes consecutivos.

La llegada del exjugador del Bayern Munich ha elevado los niveles de expectación en el Camp Nou, después de que el Barça soportó una frustrante temporada 2021-22 tras la marcha de Lionel Messi al París Saint Germain.

Con Raphinha jugando bien en la banda derecha, un resurgido Ousmane Dembélé mostrando por fin su potencial y Ansu Fati recuperando la forma, la moral del equipo y su hinchada está en ascenso.

"La gente tiene ilusión y ganas. Está bien que haya ilusión y se vendan camisetas. Es positivo", dijo Xavi. "Estoy contento y feliz de jugar esta competencia, hay que valorarla. Hay que dejarse la piel", señaló el entrenador. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)