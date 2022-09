El argentino Gallardo y Jorge Anane llegan a Emevé con ambición y agradecidos

Lugo, 6 sep. El argentino -criado en Canarias- Rodrigo Gallardo, y el madrileño Jorge Anane agradecieron la "oportunidad" que les ha brindado el Arenal Emevé, con el que disputarán la Superliga española de voleibol esta temporada, y afirmaron que ven al equipo gallego con opciones de acabar en las posiciones altas de la clasificación.

Gallardo, de 22 años, cuenta con una dilatada experiencia y procede del CD Cisneros de Tenerife, tras haber vestido las camisetas de Arona, Sant Martí, Cieza y del 7 Islas Vecindario, con el que participó dos temporadas en la Superliga Masculina.

"Estoy muy ilusionado porque el Emevé me ha dado una oportunidad que venía buscando. Que hayan confiado en mí, tanto la directiva como el cuerpo técnico, me genera bastante ilusión", comentó en su presentación en Active Seguros.

Anane, con ascendencia ghanesa y nigeriana, regresa a la Superliga de voleibol tras haber destacado con el CV Haris en la categoría de plata.

"Me apetecía volver a Superliga para mejorar mi nivel. En Lugo me han dado la oportunidad y no pienso desaprovecharla”, sostuvo.

Con ambos jugadores, el equipo lucense de voleibol inició la ronda de presentaciones de sus fichajes para la nueva temporada.

Jorge Anane afirmó que en Lugo hay "muy buen equipo" y señaló que, "aparte de la permanencia que es el primer objetivo", intentarán acabar "entre los cinco primeros".

"Eso estaría muy bien y creo que es posible porque veo un muy buen grupo que está bastante unido”, aseguró.

En la misma línea, Gallardo señaló que se encontró "con un grupo muy unido y muy ambicioso", que intentará "tirar para arriba" aunque el objetivo "principal" sea la permanencia. EFE

