Credit Suisse vende su negocio global de fideicomisos

FOTO DE ARCHIVO. El logo del banco suizo Credit Suisse en un edificio de oficinas en Zúrich, Suiza. 2 de septiembre de 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

ZÚRICH, 6 sep (Reuters) - Credit Suisse Group acordó la venta de su negocio fiduciario mundial a The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited y Gasser Partner Trust, informaron las partes en un comunicado conjunto el martes, en el que no se dieron detalles financieros.

En virtud de acuerdos separados, Butterfield adquirirá los negocios de Credit Suisse Trust con sede en Guernsey, Singapur y Bahamas, mientras que Gasser Partner adquirirá el negocio de CST en Liechtenstein, dijeron. Las operaciones se cerrarán en el primer semestre de 2023.

(Información de Michael Shields; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)