Cortés: "No puedo plantear ciertas mejoras y cambios en la situación actual"

Las Rozas (Madrid), 6 sep. Lluis Cortés, seleccionador ucraniano femenino de fútbol, analizó la situación actual en la que se encuentra el país al que dirige y que dadas las circunstancias no puede 'plantear ciertas mejoras y cambios'.

"Todo el proyecto de desarrollo del fútbol femenino en el país está guardado en un ordenador porque no podemos plantear nada. No puedo plantear ciertas mejoras y ciertos cambios en la situación que estamos", dijo.

"Tenemos contrato hasta 2023 y nuestro objetivo es seguir trabajando con Ucrania para meterla en una Eurocopa. Pero también volver al fútbol de clubes o ir a otra selección es atractivo. Las dos partes entendemos que es algo temporal, no creo que vaya a estar de seleccionador de Ucrania toda la vida", agregó tras la derrota por 5-0 contra España en un duelo de fase de clasificación para el Mundial 2023.

Cortés profundizó al respecto: "Estamos trabajando para dar pasitos hacia adelante. El día que salgamos tenemos que tener una mejor selección y un mejor fútbol femenino. Eso no es fácil dado el contexto actual. Eso no ayuda y no ayuda la situación de las jugadoras jóvenes. Me da miedo que se abra una brecha con el trabajo que implementemos en la absoluta y el de abajo".

Sobre la derrota contra España, manifestó: "Era el guion que esperábamos, con España queriendo tener el balón, intentando movernos mucho. Me sabe mal algún gol porque sin por errores puntuales por fallos que podemos mejorar. Que España te gane es normal pero hay algún gol que no te pueden meter. Nuestra intención era intentar meter un gol, pero no hemos podido".

"En parte me voy contento porque hemos quedado terceros, que era el objetivo. Somos conscientes de que España y Escocia son mejores. Nuestro sitio era quedar terceras. Pero en los dos partidos contra Escocia piensas que era mejor pero igual no tan mejores. Vamos por el buen camino, el equipo sigue creciendo. Hay muchas cosas a mejorar, a cambiar. Vamos a intentarlo", indicó.

Además se refirió a la creación de una liga profesional en España: "Creo que el Barcelona seguirá siendo el equipo a batir pero creo que hay equipos que se han reforzado bien en verano y que la distancia se puede ir acortando en los próximos años. Los equipos van creciendo y creo que esto va a ayudar a que las distancias sean más cortas. Necesitamos partidos más atractivos". EFE

