Boric despide a ministros tras amarga derrota en referéndum

(Bloomberg) -- El presidente chileno Gabriel Boric despidió este martes a su ministra del Interior y destituyó a uno de sus principales asesores, en un cambio hacia el centro político después de que los votantes rechazaran abrumadoramente la nueva Constitución que su Gobierno había respaldado.

Boric despidió a Giorgio Jackson, quien coordinó la política entre la presidencia, el Congreso y la convención constituyente, que elaboró la nueva Carta. Ana Lya Uriarte, asesora principal de la expresidenta Michelle Bachelet, reemplazará a Jackson como secretario General de la Presidencia. Finalmente, Jackson asumirá como titular del Ministerio de Desarrollo Social.

Izkia Siches, ministra del Interior y exdirectora de campaña de Boric, fue despedida tras una serie de errores muy publicitados. Siches será reemplazada por Carolina Tohá, miembro del partido de centro-izquierda PPD, quien se ha desempeñado como diputada, secretaria general presidencial bajo Bachelet y alcaldesa de Santiago.

Los cambios representan un retorno a los partidos de centroizquierda que gobernaron Chile durante la mayor parte de los últimos 30 años, y que Boric había criticado por no hacer lo suficiente para combatir la desigualdad. Pero no se trata solo de un golpe político para el presidente de 36 años. Jackson y Siches eran amigos cercanos desde su época como activista estudiantil, aunque fueron los miembros del gabinete peor evaluados, según una encuesta publicada por Cadem.

“Duele, pero es necesario”, dijo Boric después de la ceremonia. “Es quizá uno de los momentos más difíciles, políticamente, que me ha tocado enfrentar”.

Rompiendo el protocolo, Boric se alejó del escritorio donde saludaba a los nuevos ministros para darle un abrazo a Siches, que lloraba.

El eje del poder en el Gobierno se mueve ahora hacia Tohá, Uriarte y el ministro de Hacienda Mario Marcel, todos los cuales habían trabajado en Gobiernos anteriores de centroizquierda, dijo Max Colodro, analista político y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Boric apoyaba el proceso constitucional, con su coalición e independientes de ideas afines representando la mayoría de los escaños en la fallida Convención. El presidente confiaba en la nueva Carta para ayudar a reformar los sistemas de pensiones, impuestos y trabajo.

Torpeza

La reorganización amenazó con convertirse en una farsa después de que el Gobierno emitió un comunicado diciendo que Nicolás Cataldo, miembro del Partido Comunista, era el nuevo subsecretario del Ministerio del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve.

La oposición protestó, destacando tuits que había publicado anteriormente, uno de los cuales acusaba a la Policía de ser un grupo de torturadores. Tras un retraso en la ceremonia, Monsalve permaneció en su puesto y dio lectura a los demás cambios de gabinete.

Boric buscaba compensar al Partido Comunista promoviendo a Cataldo a medida que el Gobierno se desplaza hacia el centro, dijo Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.

“Deja la sensación de un presidente débil, cuando se buscaba fortalecerlo, luego de la derrota electoral sufrida en el plebiscito”, dijo.

Fue el tipo de error que el Gobierno esperaba dejar atrás. El largo historial de errores de Siches data de su primer mes en el cargo cuando durante una visita a tierras indígenas en el sur de Chile su convoy fue recibido con disparos al aire, avivando las tensiones en la región azotada por la violencia.

En su nuevo cargo, Jackson asumirá la responsabilidad de algunos asuntos indígenas.

Siches también había afirmado, incorrectamente, que un grupo de inmigrantes sacados del país por la Administración anterior tenía que ser devuelto en el mismo avión y que se desconocía su paradero.

Hace dos semanas, Boric tuvo que aceptar la renuncia de su ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego de que uno de sus asesores contactara a Héctor Llaitul, líder de una organización indígena sospechosa de estar involucrada en ataques incendiarios.

Otros cambios

Diego Pardow, que ha sido uno de los principales asesores de Boric, es el ministro de Energía entrante en sustitución de Claudio Huepe

Ximena Aguilera, exdirectora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, reemplazará a María Begoña Yarza como ministra de Salud

Silvia Díaz asume como ministra de Ciencia en reemplazo de Flavio Salazar

