Medvedev, despojado del primer puesto, lamenta su derrota

Daniil Medvedev trata de animar al público contra Nick Kyrgios de Australia en el séptimo día del torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos 2022 en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King, en Flushing, Nueva York, Estados Unidos, 4 de septiembre de 2022. REUTERS/Robert Deutsch-USA TODAY Sports

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) - La derrota del domingo ante Nick Kyrgios en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos tuvo un sabor aún más amargo para Daniil Medvedev, ya que el ruso también perderá su número uno del ranking mundial al terminar su defensa del título en Nueva York.

La victoria de Kyrgios por 7-6(11) 3-6 6-3 6-2 significó que Medvedev, de 26 años, perderá la mayor parte de los 2.000 puntos del ranking que consiguió al lograr su primer título de Grand Slam en Flushing Meadows el año pasado.

"Estoy tratando de quedar bien aquí, pero estoy decepcionado", dijo Medvedev a los periodistas.

"No voy a llorar en la habitación, pero estoy un poco decepcionado. Durante unos días voy a estar un poco triste, mirando mi teléfono, mi portátil o viendo alguna serie".

El español Rafa Nadal, tercer clasificado, está en primera línea para recuperar el primer puesto cuando se actualice la clasificación el próximo lunes, en un momento en que no defiende ningún punto y juega el major de pista dura por primera vez desde 2019.

El cuarto clasificado, Carlos Alcaraz, y el noruego Casper Ruud, número siete del mundo, también tienen opciones de alcanzar el primer puesto.

"No era lo primero que tenía en mente caminando después del partido, diciendo: 'Maldición, ya no seré el número uno del mundo'", dijo Medvedev, agregando que perder el primer puesto lo motivaría.

"En realidad, no sé en qué lugar estaré. Probablemente en el tres o en el cuatro. Supongo que Carlos me superará. En realidad no lo sé".

Tras perder ante Nadal en la final del Abierto de Australia a principios de año, Medvedev abandonó el Abierto de Francia en la cuarta ronda. La prohibición de que los jugadores rusos participen en Wimbledon debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú obligó a Medvedev a perderse el major sobre hierba.

"Obviamente, era el último slam del año. No lo hice lo suficientemente bien. No gané en Australia cuando tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad de jugar Wimbledon. Roland Garros, perdí en cuarta ronda. Aquí, cuarta ronda", dijo.

"Sí, debería hacerlo mejor. Debería conseguir más puntos si quiero volver a ser número uno del mundo".

(Reporte de Sudipto Ganguly en Mumbai; edición de Ed Osmond; traducción de Flora Gómez)