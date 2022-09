La ANP acusa a Israel de evadir su responsabilidad por la muerte de Akleh

Jerusalén, 5 sep. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aseguró hoy que el informe de Israel sobre la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh es "un nuevo intento de evadir su responsabilidad por ese asesinato".

Israel divulgó hoy las conclusiones de su pesquisa interna sobre lo ocurrido el 11 de mayo en las inmediaciones del campo de refugiados de Yenín, y estableció que hay una "alta probabilidad" de que Akleh muriera por disparos israelíes, aunque no abrirá una investigación criminal al considerar que sus tropas actuaron correctamente mientras recibían disparos por parte de milicianos palestinos.

Frente a la versión israelí, testigos presenciales aseguraron que no había milicianos palestinos en la zona donde estaba la periodista, e investigaciones independientes de medios como AP, The New York Times o CNN, así como de ONG palestinas e israelíes e incluso de la ONU, determinaron que fue asesinada por un disparo en la cabeza de tropas israelíes.

La investigación oficial de la ANP -que incluyó un examen forense de la bala letal- llegó a afirmar que el disparo "fue deliberado", ya que no había ninguna amenaza donde se encontraban los cuatro periodistas, identificados con chalecos azules marcados como prensa.

"Todas las pruebas, hechos e investigaciones llevadas a cabo prueban que Israel es culpable, es quien mató a Shireen y debe asumir la responsabilidad de su crimen", afirmó el portavoz oficial de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, citado por la agencia oficial Wafa.

El portavoz del presidente Mahmud Abás prometió que la ANP se ocupará de "dar seguimiento" al expediente sobre el caso de la veterana periodista de Al Yazira en todos los organismos internacionales pertinentes, en especial en la Corte Penal Internacional, donde ya mandó los resultados de su investigación oficial el pasado junio.

"No permitiremos que Israel escape del castigo por sus continuos crímenes contra el pueblo palestino y sus santidades islámicas y cristianas", agregó Rudeineh. EFE

sga/ag