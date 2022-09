Muere a los 102 años el agente literario que luchó por publicar "On the Road"

Nueva York, 4 sep. El agente literario estadounidense Sterling Lord, que representó a algunos de los nombres más importantes de la escritura estadounidense, incluido Jack Kerouac, quien le confió su famosa novela "On the Road", falleció este sábado en Ocala (centro de Florida) a los 102 años, informó hoy The New York Times.

Lord era un incipiente agente literario de Manhattan cuando Kerouac -que entonces tenía 29 años- entró por primera vez a su oficina en 1952.

Al editor le costó cuatro años vender el ahora icónico libro, que al español se tradujo como "En el camino", por unos 1.000 dólares.

El libro, que muchos consideran la "biblia" de la Generación Beat y que recoge las vivencias del autor en una serie de viajes que hizo entre 1947 y 1950 a lo largo de Estados Unidos, ha vendido cinco millones de copias.

Kerouac, que tenía dos años menos que Lord, también murió en Florida, pero en 1969, a los 47 años de edad, como consecuencia de una hemorragia interna causada por la cirrosis que el escritor padecía a consecuencia de su prolongado alcoholismo.

Otro de los hitos de Lord, según The New York Times, fue darle la idea de escribir “Wise Guy” a su cliente, el escritor Nicholas Pileggi, libro que Martin Scorsese adaptó para la película “Goodfellas” en 1990.

Lord nació en 1920 en Burlington (Iowa), un pueblo al que, según sus biografías, volvió por última vez en 1977.

Después de graduarse, Lord se unió a las Fuerzas Armadas y trabajó para una organización de noticias de la comunidad militar.

Su próximo paso fue comprar con un socio una revista llamada Weekend, que fracasó, y luego trabajó en la revista Cosmopolitan, de la que fue despedido.

En 1951 fundó su propio negocio, una tienda literaria en la ciudad de Nueva York y al año siguiente lanzó su agencia.

Lord opinaba que ser hombre le dio una ventaja en el mundo de los agentes literarios, que estaba dominado por mujeres, porque siendo conocedor de la escena deportiva pudo representar a autores que escribían sobre el boxeo y el béisbol.

Además de Kerouac y Pileggi, otro de sus famosos representados fue Ken Kesey, autor de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Alguien voló sobre el nido del cuco).

La lista de escritores clientes de Lord incluía Jimmy Breslin, Art Buchwald, Willie Morris, Doris Kearns Goodwin, Howard Fast, Lawrence Ferlinghetti, Gordon Parks, Edward M. Kennedy, Robert S. McNamara y the Berenstain Bears. EFE

ar-syr/cpy